La izquierda contra las "provocaciones" del video emitido por Gobierno en el Día de la Memoria

La diputada nacional del PTS y el Frente de Izquierda Myriam Bregman criticó al presidente Javier Milei y a la vicepresidenta Victoria Villarruel, y advirtió que ellos "buscan avanzar en su plan de impunidad, niegan el genocidio y justifican los crímenes aberrantes de la dictadura".

"Gobierno negacionista"

"No es una marcha cualquiera: no solo enfrentamos un gobierno negacionista sino que el ataque sufrido por la compañera de H.I.J.O.S. nos pone en alerta a todos. A su vez aparecen trascendidos que señalan posibles indultos u otro tipo de beneficios a los genocidas que están presos. Los seguiremos enfrentando con la movilización, como siempre hemos hecho, es la herramienta más efectiva que tenemos", agregó la ex candidata presidencial.

Embed @myriambregman en @A24COM desde el acto del Encuentro Memoria Verdad y Justicia



"La respuesta en la calle a este gobierno negacionista y ajustador fue contundente" pic.twitter.com/6AsZ678rBl — Frente de Izquierda Unidad (@Fte_Izquierda) March 24, 2024

Por su parte, su compañero de bancada Nicolás del Caño destacó que "el mejor homenaje que le podemos hacer a las y los desaparecidos es continuar su lucha, defender a las y los trabajadores que están sufriendo el ajuste y los despidos, a las y los jubilados a los que quieren matar de hambre, mientras que la dirigencia de la CGT no hace nada para impedirlo". El FMI apoyó a la dictadura y hoy sigue sometiéndonos a sus planes. reclamamos el desconocimiento de esa deuda y un paro nacional activo, como parte de un plan de lucha hasta derrotar todo el plan de Milei", exigió.

En la misma línea, la referente del Nuevo Mas Manuela Castañeira afirmó que "hace falta un paro general para derrotar este plan de guerra".

"íEste 24M estamos en las calles en una jornada histórica contra el gobierno negacionista de Milei! Buscan reeditar la teoría de los dos demonios para negar el terrorismo de Estado e imponer políticas represivas para hacer pasar su plan de guerra que es el más parecido al plan de Videla desde el 83 hasta aca", escribió en su cuenta de X.

El legislador porteño del Frente de Izquierda y dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano destacó que "a las provocaciones de Milei y Villarruel el pueblo les responde en las calles". "Buscan justificar el terrorismo de estado un 24M para poder aplicar una política económica reaccionaria", indicó en la misma red social.

Embed Enorme columna del Encuentro Memoria Verdad y Justicia.#Son30Mil pic.twitter.com/1WIf8STSt7 — Gabriel Solano (@Solanopo) March 24, 2024

La diputada nacional del Frente de Izquierda Romina del Plá ponderó la "jornada histórica contra el negacionismo". "Inundamos las calles para gritar "Nunca más!", contra la impunidad de ayer y de hoy. Fueron 30.000, fue genocidio", aseguró la referente del Partido Obrero.

El dirigente nacional del MST Alejandro Bodart coincidió en que "en las calles se expresa la respuesta a las provocaciones negacionistas del gobierno de Milei!"