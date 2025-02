La jueza María Servini delegó la investigación del criptogate en el fiscal Eduardo Taiano

La magistrada -titular del Juzgado federal Número 1 de la Capital Federal- lo resolvió luego del regreso de Taiano al país tras haber asistido a una conferencia en Costa Rica, según indicaron fuentes judiciales.

El fiscal recibió ya diez denuncias que se tramitan en Comodoro PY 2002 y analizaba las medidas de prueba que solicitará en el caso.

La primera denuncia fue la del ex diputado Claudio Lozano, y por decisión de la Cámara Federal porteña, las demás se unificaron a esta, que resultó sorteada en el juzgado de Servini.

Ahora Taiano tendrá que resolver si ordena diferentes medidas de prueba pedidas en las presentaciones.

"Fue un cachetazo"

El presidente Javier Milei se refirió el lunes pasado por primera vez al escándalo originado por la promoción de la criptomoneda $LIBRA desde sus redes sociales. "Obré de buena fe y me comí un cachetazo", aseguró en una entrevista con el canal TN.

Acerca del motivo por el que publicó el tuit de la criptomoneda, que registró una suba sideral en su cotización pero después se desplomó, Milei explicó: “Difundí esto como difundí cientos de cosas. Mi tuit es tres minutos después de la creación de la moneda, porque soy un fanático de estas cosas y me enteré. Son traders de volatilidad que sabían lo que estaban haciendo”.

“¿Perdió plata el Estado? No. ¿Perdieron plata los argentinos? Como mucho serán cuatro y cinco. La gran mayoría de los inversores son chinos y estadounidenses“, analizó el líder de La Libertad Avanza. ”Este episodio no daña mi credibilidad en el mundo”, agregó.

En la entrevista con el periodista Jonatan Viale, Mile contó por qué borró la publicación de la criptomoneda $LIBRA que había fijado en su cuenta de la red social X. "Como se estaba generando ruido ante la duda me voy, me tengo que correr”, señaló el libertario. "Si vos vas al casino y perdés plata, es tu problema. Es un problema entre privados. El Estado no tiene ningún rol. No lo promocioné, lo difundí. Yo soy un tecno optimista fanático, y quiero que la Argentina se convierta en Hub tecnológico. Toda propuesta que creas que pueda mejorar el financiamiento de emprendedores tecnológicos, es el equivalente a cuando vas a inaugurar una planta”, añadió.

Milei dijo haber conocido a Hayden Mark Davis, el creador de $LIBRA, en octubre de 2024 en la Casa Rosada: “Me hizo la propuesta de armar una estructura para que se financie a emprendedores que por una cuestión de informalidad no tienen que financiarse. Cuando se hizo público lo de $LIBRA, yo le di difusión”.