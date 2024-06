La Matanza denunció a Melody Rakauskas por lavado de dinero y espionaje

La denuncia fue presentada por el Asesor Letrado del municipio, Alberto Riccio, y recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 7 a cargo del juez Sebastián Casanello. Según consta en el documento, Rakauskas habría incurrido en “la posible comisión de los delitos de lavado de dinero, posible intromisión al sistema Lex100 por personas ajenas al expediente, posible violación a la ley 25.520, y/o todo otro delito que se determine como resultado del avance de la investigación”.

El documento devela un armado político orquestado de manera deliberada para obstaculizar y perjudicar a Espinoza en las elecciones legislativas que se llevaron a cabo en 2021. De acuerdo con la denuncia, “a partir de los mails enviados por la denunciante y las presentaciones hechas por abogados vinculados a personas de la política partidaria, resulta evidente que el señor Intendente Fernando Espinoza ha sido víctima de una monumental operación de inteligencia ilegal a fin de perjudicarlo, así como también al distrito de La Matanza y, consecuentemente, al Partido Justicialista en las pasadas elecciones del año 2021, pues no podemos omitir indicar que la 'aparición' sorpresiva y digitada de Rakauskas se produjo en la víspera de las elecciones de mención”.

A lo que refirió Riccio como hechos que presuponen los delitos denunciados es que “Rakauskas ingresó al e-mail de la secretaría privada de la municipalidad, [email protected], y sustrajo y/o guardó en su computadora indebidamente y sin autorización -o en algún otro dispositivo de almacenamiento, para luego pasar a su laptop- un total de 18.668 correos electrónicos, junto a sus metadatos, en formato “mbox”, y los reservó en una carpeta titulada “resguardo de Correos”, de su computadora marca Apple. Además, había guardado en su computadora personal 42 capturas de pantalla en una carpeta titulada ‘capturas de la agenda de la Privada`”.

Fernando Espinoza dio a conocer la decisión de los mandatarios distritales. La denuncia señala que el intendente Fernando Espinoza fue "víctima de una operación de inteligencia ilegal".

"Esta información se desprende del Acta de Resguardo de Prueba, que confeccionara el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de CABA, fechado el 5 de julio de 2021 en cumplimiento de una medida de prueba ordenada en el marco de la investigación que se iniciara por denuncia de la Sra. Rakauskas”, señala el documento.

En cuanto a la presunta violación de secretos cometida contra el Poder Judicial, el denunciante establece: “En el correo electrónico remitido por Melody Rakauskas al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción n° 31 que se acompañará al presente, la mencionada refirió: “HASTA ME LLAMÓ OTRO FUNCIONARIO JUDICIAL que no me hablaba hace muchos años (un exnovio JULIO PABLO ESQUIVEL QUIEN PERTENECE AL PODER JUDICIAL HACE 20 años aproximadamente.) […] confesándome que había ingresado a ver mi legajo también (pensé que era confidencial y no sabía que cualquier empleado o funcionario dentro del Poder Judicial quizá podía tener acceso)...”.

“Nótese que, según surge de la resolución 927/2014 del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Julio Pablo Esquivel se desempeñaría como Prosecretario Administrativo en la Secretaría General de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario”, detalla el documento.

Otros detalles de la denuncia de La Matanza contra Melody Rakauskas

En cuanto al presunto delito de lavado de dinero, la denuncia se basa en que la propia Rakauskas había asegurado que “no tengo ingresos” y “lo poco que tenía de ahorros, lo tuve que utilizar para sobrevivir desde el 2021 hasta la fecha”. Sin embargo, entre ese año y la actualidad Rakauskas viajó a la India, se instaló por tres meses en Miami y recorrió lugares turísticos de Italia y, presuntamente, el Caribe.

“De su cuenta de Instagram melody_rakauskas, pueden verse gran cantidad de fotos, en las que la sitúan en distintos países: en mayo de 2023 en India, en diciembre de 2021 en Italia, en julio de 2021 en una playa de arena blanca y aguas transparentes –esto es, antes de que se fuera a La Florida, Estados Unidos”, dice el documento.

Tras referirse a otros viajes por varios continentes y gastos revelados por la propia Rakauskas y allegados directos, como su expareja Gustavo Cilia, el documento de la denuncia refiere: “Señor Juez, nadie que no tenga dinero suficiente para comer, pagar el alquiler o, incluso, la obra social, puede llevar adelante una vida de lujos, vivir casi tres meses en Estados Unidos, llevar 2.000 dólares en una cartera o pagar cuentas de hasta 6.000 dólares, como desliza en sus propios correos electrónicos. No obstante, claro está, que contaría con ingresos no declarados, y/o que los viajes se encuentren vinculados a fines espurios, seguramente pagados y costeados por la gente que está detrás de la operación de inteligencia que estamos denunciando, y es por ello que solicito se investigue a Melody Jacqueline Rakauskas por la posible comisión del delito de lavado de activos”.