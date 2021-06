"Me vienen ofreciendo (ser candidata) desde distintos partidos políticos, desde hace varios años", reveló Losada en diálogo con su compañero Fabián Doman. "Desde que empecé en Intratables empecé a tener opinión, a decir lo que pensaba y me lo ofrecieron desde los partidos más diversos, y del primero no lo podía creer porque dije '¿No me escuchan lo que digo?'", agregó sin revelar de quiénes recibió tales propuestas.

Carolina-Losada-01.jpg Losada se alejará de la TV para lanzarse en política y dentro de Juntos por el Cambio.

"En este caso fue distinto y me costó tomar la decisión porque amo lo que hago, me encanta mi profesión, me encanta ser periodista... no me estoy yendo del periodismo, estoy haciendo una pausa", aclaró y lo justificó en que a su juicio "es un momento muy importante del país, porque sí creo que estas elecciones son imporantísimas".

"Estamos a muy poquitos diputados (sic) de que el oficialismo tenga mayoría en ambas Cámaras, y me parece que hay momentos en los cuales hay que meter las patitas en el barro, y yo tomé esa decisión", afirmó la comunicadora, de 48 años.

Hacía varias semanas que, desde sus redes sociales, Losada daba cuenta de diferentes encuentros y conversaciones que venía teniendo con referentes políticos de su provincia y del espacio de Juntos por el Cambio.

Se mostró junto a Alfredo Cornejo, ex gobernador de Mendoza y presidente de la Unión Cívica Radical, y también con el ex intendente de Santa Fe, Mario Barletta, quien anoche le dio la "bienvenida".

"Santa Fe necesita de un gran equipo comprometido con la democracia, la educación y el futuro de su gente", dijo Barletta en su cuenta de Twitter, y que es quien encabezaría la lista de senadores que la tendrá a la propia Losada.

Carolina-Losada-Barletta.jpg Carolina Losada se reunió esta misma semana con el ex intendente de Santa Fe, Mario Barletta, y con la concejal rosarina Anita Martínez.

Con más de 20 años en la profesión, Losada opinó que "el periodismo cumple un rol fundamental en la vida de las personas pero también creo que el gobierno actual nos está llevando a un lugar y no quiero a mí país en ese lugar. No quiero vivir en un país así".

Acerca del apoyo de su entorno, dijo que recibió el apoyo de su marido, el impulso de su padre y que fue su hermana -que reside en Rosario y milita en la UCR- de quien recibió esta propuesta.

"Creo que la gente honesta se tiene que meter en política", y "hay necesidad de oxígeno de otras personas, y celebro que la gente se meta", agregó antes de anunciar que -en principio- se tomará en el canal "una licencia por seis meses".