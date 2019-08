En diálogo con radio Mitre, el funcionario fue tajante al confirmar: "No permitiremos una corrida irracional, para eso están las reservas".

"Es indudable que el tipo de cambio actual está largamente por encima del valor de equilibro. No hay razón para promover un alza cambiaria", agregó el mandatario que realizó su jura el martes pasado.

En ese sentido, detalló que la situación actual fue producto "del resultado de las PASO" y quedó demostrado que "la evolución de los resultados no son indiferentes a la marcha de la economía y de los mercados”.

“Tenemos que ponernos de acuerdo en que hay un objetivo de primer orden”, aseguró Lacunza, antes de añadir:“Tenemos que ser prudentes y conscientes de que hay un bien superior que es el bienestar de los argentinos".

Consultado sobre el ofrecimiento de Mauricio Macri para que encare esta etapa, contó que primero recibió un llamado de María Eugenia Vidal: “Me llamó en el mediodía del sábado y me contó que había estado hablando con el Presidente. Me preguntó si estaba dispuesto. Cuando le dije que sí, me pasó con el Presidente, que estaba a su lado”.