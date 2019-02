“Podría haber una PASO o podría no haberla, pero nadie todavía oficializó nada. Es una pregunta abstracta”, dijo Rodríguez Larreta al ser consultado sobre la posibilidad de que la candidatura por la reelección de Macri no se defina por consenso.

Al tiempo que indicó que Macri no tiene preocupación por esa situación, el mandatario porteño dijo que el país está “en el camino correcto”.

ADEMÁS

Sobre la Ciudad

“En la Ciudad al principio nos costó mucho. Fue bien difícil sacar adelante la Ciudad. A nivel nacional yo tengo la misma confianza”, sostuvo.

En declaraciones a Infobae, Rodríguez Larreta ratificó que en la Ciudad no permitirán manifestaciones cuando “la gente venga con palos o cara tapada a una manifestación”.

“Eso no ha cambiado, es hacer cumplir la ley, no es un tema de actitud mía, no es una decisión política, la ley hay que cumplirla y punto”, indicó.

En cuanto a la estrategia electoral del oficialismo, evaluó que “necesitamos mostrarle a la gente lo que se está haciendo, el futuro, hacia dónde vamos”.

Storani y las PASO

Por su parte, Federico Storani, vicepresidente del Comité Nacional de la UCR, consideró que ‘va a ser muy difícil’ apoyar la candidatura presidencial de Mauricio Macri en octubre. El dirigente radical analizó el escenario de una ruptura en la alianza Cambiemos ante las diferencias ideológicas con el gobierno de Macri.

‘En Gualeguaychú se había planteado un acuerdo para conformar una coalición de gobierno que no ha sido. Cambiemos es una mera coalición electoral’, explicó Storani. Aclaró, además, que viendo como el PRO llevó adelante las políticas de gobierno los últimos cuatro años ‘va a ser muy difícil’ apoyar a Macri en caso de que gane la interna presidencial. ‘El problema es la modificación de programa, el cambio de propuestas, la mayoría de los militantes del radicalismo más popular no están de acuerdo con la orientación del gobierno’, dijo.

Radicalismo

Sobre el rol del radicalismo en las próximas elecciones dijo: ‘Es un momento propicio para que el radicalismo muestre lo que es: multilateralismo y, un Estado con planificación indicativa del crecimiento industrial’ y agregó: ‘Hay que ganarle al Pro, nosotros ya empezamos este camino’.

‘Escuché a Frigerio decir que el líder es Macri. Será el líder de él, pero no nuestro’, aseguró Storani, en respuesta a las declaraciones del ministro de Interior, Rogelio Frigerio, que bajó la posibilidad de una interna en Cambiemos. ‘(Martín) Lousteau es el que tiene mejor representación en los sectores juveniles de los centros urbanos. Me inclino por él, hace un reivindicación del gobierno de Alfonsín y se define como socialdemócrata. Es un lugar donde nos sentimos más cómodos’, cerró Federico Storani, en diálogo con Radio Caput