Larreta le contestó a Berni: "La Policía de la Ciudad lo salvó"

"Las imágenes son contundentes. La Policía de la Ciudad lo salvó de una situación muy violenta y grave y él, en vez de agradecer con humildad, quiere putear al ministro", afirmó Rodríguez Larreta en declaraciones a FM Blue.

El jefe de Gobierno y precandidato presidencial salió a respaldar a su fuerza de seguridad luego de que Berni criticara al ministro Eugenio Burzaco por disponer el despliegue de infantería para que lo sacaran del lugar.

“La Policía de la Ciudad me llevó detenido cuando estábamos viendo dónde nos reuníamos con los choferes que estaban allí. Por eso, lo mejor es que Burzaco no me llame porque se va a comer flor de puteada. No necesito explicaciones, conozco demasiado bien cómo funciona esto. Esto no se hace, usted no puede poner en riesgo la vida de una persona", dijo Berni en declaraciones televisivas.

Rodríguez Larreta remarcó que "lo dramático es que se perdió una vida y que hay una familia destrozada".

"No cambiemos el foco. Entrar en las discusiones de la política me parece una falta de respeto, el señor Berni diciendo que lo va a insultar a Burzaco. Veamos cómo podemos cuidar mejor a la gente que entra y sale todos los días a la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, porque con agresión e insultos tenemos el país que tenemos", argumentó el jefe de Gobierno porteño.

Y siguió: "La seguridad en el Conurbano es un drama, a pocos minutos de donde estamos la gente tiene miedo. En CABA no hay delito cero, pero es la ciudad más segura de toda Latinoamérica. Sin embargo, cruzás la General Paz y la gente tiene miedo. Esa es la realidad hoy en el Conurbano".