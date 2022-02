Larreta y el traspaso de colectivos: "Es otro embate del Gobierno contra la Ciudad"

"Siempre estamos para dialogar, siempre vamos a estar dispuestos al diálogo y ya le contestamos la carta al gobierno nacional diciéndole que vamos a dialogar, a participar porque estamos convencidos de que es el camino para solucionar los problemas", dijo el mandatario.

Añadió que "también es cierto que esta es una muestra más de los embates del gobierno nacional contra la Ciudad de Buenos Aires, es un claro avance contra la autonomía".

El gobierno nacional expresó la decisión de quitar subsidios al transporte público de pasajeros como una forma de reducir el déficit fiscal, uno los puntos clave para alcanzar el acuerdo por la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Ya sucedió -indicó Larreta- con el recorte de la participación, que lo estamos reclamando en la Corte Suprema de Justicia, con esto que se está hablando de los subsidios de la energía es otra vez el gobierno nacional yendo contra la Ciudad de Buenos Aires".

"En realidad es contra los ciudadanos, contra millones de argentinos que todos los días circulan por la Ciudad, muchos son porteños y muchos son de la provincia de Buenos Aires también", remarcó.

"En esto es clarísima la Constitución: acá no puede haber ningún traspaso de funciones que no esté coordinado, que no esté acordado, es indubitable", agregó. A su vez opinó que la medida propuesta por el Ejecutivo "también está avanzando sobre el federalismo".

Inversión en Seguridad

En lo que respecta al acto, el funcionario anunció la puesta en funcionamiento de 176 nuevas cámaras con lectores de patentes para el anillo de seguridad digital que se encuentra en los accesos a la Ciudad.

Adelantó también que "vamos a cumplir con el compromiso de sumar 5 mil cámaras más y vamos a llegar a un 75% de la Ciudad videovigilada con cámaras".

"Con la seguridad de la gente no se puede improvisar. Hay que tener decisión política. Hay que tener un plan, invertir, trabajar todos los días, y sostenerlo en el tiempo. Y también hay que tener la vocación de trabajar en conjunto con otros distritos", subrayó.