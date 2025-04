Las 10 frases de Axel Kicillof tras anunciar el desdoblamiento electoral

Kicillof justificó la medida en la implementación de la Boleta Única de Papel por parte del Ejecutivo nacional, al sostener que "resulta inviable votar" con ambos sistemas porque cada persona debería sufragar "con dos urnas distintas, dos sistemas distintos y dos boletas distintas".

Aquí, un repaso por las diez frases destacadas de Kicillof en la conferencia de prensa.

1. "Como gobernador a cargo de fijar la fecha de elecciones firmé un decreto para que la elección provincial se realice el día 7 de septiembre, con el objetivo de garantizar un proceso electoral ordenado, transparente y centrado en el derecho de los bonaerenses a elegir en condiciones claras".

2. "Hace un mes, en la apertura de sesiones, le pedí a la legislatura que las suspendiera en la provincia. Aunque la mayoría de las fuerzas políticas están de acuerdo y hay varios proyectos, esto todavía no se logró. Por eso,un primer anuncio es que enviaré a la legislatura un proyecto de ley para que se resuelva suspender las PASO lo más rápidamente posible".

3. "De suspenderse las PASO, los bonaerenses irían a votar en dos días, en urnas y mesas distintas. Es una decisión pensada, debatida y necesaria. No podemos exponer a nuestra gente a una elección caótica".

4. "Vengo conversando con otros gobernadores, la mayoría de las provincias desdoblaron y la mayoría de los intendentes de la provincia de Buenos Aires también lo han pedido".

5. "Había una tradición de no modificar la reglas electorales durante un año en el que se va a votar. Milei rompió eso e introdujo dos cambios. Por un lado, quitó las PASO y, en segundo lugar, impuso un sistema nuevo, que es el de la Boleta Única de Papel. Lo hizo en año electoral, que no corresponde, y de manera inconsulta".

kicillofdesdoblamiento3.jpg Kicillof brindó una conferencia de prensa en la sede de la Gobernación.

6. "Milei impulsó con total irresponsabilidad un sistema nuevo de votación en la PBA, jamás utilizado, la Boleta Única de Papel. En la ley de BUP se obliga a que cada persona vote en dos urnas diferentes, con boletas diferentes y sistemas diferentes. Uno de ellos absolutamente desconocido porque nunca se utilizó".

7. "Hemos realizado un trabajo serio de estudios, consultas, simulaciones y resulta inviable votar de esta manera. Es como realizar dos elecciones distintas el mismo día y con un sistema nuevo. Las diversas simulaciones que se realizaron marcan que el tiempo por voto se duplica, llevaría casi cuatro minutos. Se armarían largas colas generando un infierno. No es una decisión nuestra, lo resolvió Milei".

8. "Yo no soy candidato a nada, pero me comprometo a militar en ambas elecciones para conseguir que el ajuste y la motosierra no entren a la provincia de Buenos Aires y que tengamos la mayor cantidad de diputados nacionales que defiendan a la provincia y al país".

9. "No vengo acá a hablar de internas que se dirimen en otro lugar. Lo que respecta al proceso electoral vamos a seguir trabajando por la unidad de quienes nos oponemos al gobierno de Milei convocando a un frente lo más amplio posible para quienes están sufriendo a este gobierno".

10. "Mi convocatoria no se limita sólo a dirigentes y votantes de nuestro espacio, sino a todos aquellos dirigentes que quieren evitar que este ajuste lastime aun más a las comunidades. Defender la Provincia es contribuir al proyecto nacional".