Lavagna afirmó que el 10 de diciembre será "presidente o nada"

"En lo personal, seré presidente o nada después del 10 de diciembre", diji a radio La Red.

Asimismo, no descartó algún acercamiento por parte de su espacio político: “Eso no significa que el espacio político al que pertenezco no esté dispuesto a sentarse en una mesa de diálogo; hace un año que venimos hablando de formar un gobierno de unidad nacional”.

En cuanto al debate, Lavagna reconoció que se sintió “incómodo” al explicar que "era poco lo que se podía contribuir para disminuir la fuerte polarización" entre los dos candidatos con mayor intención de voto, Alberto Fernández y Mauricio Macri.

"Hubiera sido preferible algo un poco más flexible, con tiempos distintos, pero se hace difícil siendo seis candidatos. Sentí que no podía aportar demasiado. Pero es mejor que haya algo a que no haya nada", opinó.