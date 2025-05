Leandro Santoro: "En democracia no se juega al fleje, esto es grave"

"A mí me parece que lo que pasó anoche no tiene antecedentes en la democracia y quiero expresar mi condena. Me refiero a la trampa. Vulnera la convivencia democrática", afirmó Santoro. "En democracia no se juega al fleje, sino que se juega la pelota al medio. Esto es grave", enfatizó.

"Los argentinos necesitan que la dirigencia política sea responsable, porque nos costó mucho recuperar la democracia", agregó el actual diputado nacional.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SantoroLeandro/status/1924120361240498402&partner=&hide_thread=false Votemos con esperanza.

Sin odio y sin trampas.

Hoy el poder lo tiene solo la gente. Que le sume a la democracia! pic.twitter.com/WXo8OTYX8S — Leandro Santoro (@SantoroLeandro) May 18, 2025

En el juego de preguntas y respuestas con los periodistas que cubrieron la emisión de su voto en la escuela primaria número 8 de Boedo, Leandro Santoro afirmó que los que deben dar el ejemplo y ser máximos garantes de la democracia son aquellos que ostentan los cargos más altos. "En el país, el que debe dar el ejemplo es el Presidente y en la Ciudad, el Jefe de Gobierno", comentó, en alusión a Javier Milei y Jorge Macri, respectivamente.

Favorito en las encuestas, Santoro en estos comicios tiene la oportunidad histórica de dejar su huella y usar la victoria como trampolín para posicionarse en el 2027 con altas chances de destronar al PRO tras 20 años de hegemonía amarilla ininterrumpida en CABA.

Para Santoro, según dijo el último jueves en su cierre de campaña, es momento de hacer de la Ciudad la "más justa de América Latina, la capital cultural de América y un faro para el resto de las ciudades". Por eso llamó a "peronistas, radicales, independientes, de izquierda y liberales con sentido social" a "luchar por lo que nos corresponde, levantar las banderas y gritar nuestras verdades".

Santoro llamó a "reconstruir un consenso que permita soñar con un país justo e igualitario y defender un proyecto de Ciudad que durante muchos años permitió un modelo de convivencia democrática donde la tolerancia era el eje".

El dirigente del PJ porteño afirmó que en la Ciudad de Buenos Aires "hay sectores solidarios" y rechazó las generalizaciones: "No es una ciudad gorila. Es una ciudad compleja".

A pesar de los intentos de buscar un discurso de amplitud y una estética que se aleje del lenguaje del PJ tradicional, como utilizar el color verde y la ausencia de simbología justicialista, durante el cierre del acto se coreó enfáticamente la marcha peronista y otros clásicos militantes.