Leandro Santoro sobre los dichos de Aníbal Fernández: "Es inaceptable"

"Yo ayer lo llamé a Aníbal para saber qué había querido decir y no pude hablar con él. Si me tengo que ajustar por lo que vi, me parece que cualquier referencia a los hijos...", dijo Santoro en declaraciones a radio La Red.

Acto seguido aclaró que para él "cualquier personalización en la política es horrible, trato de no personalizar y de hecho trato de tener buena relación personal con todos los dirigentes aunque no militen en mi espacio".

"Cualquier referencia, directa o indirecta a los hijos me parece que no corresponde. La verdad es que no sé qué quiso decir Aníbal, no pude hablar con él, lo que puedo decir es que cualquier referencia directa o indirecta a los hijos o a los familiares es inaceptable", remarcó.

Al ser consultado sobre si este tipo de hechos complican la campaña de cara a las elecciones legislativas del 14 de noviembre, Santoro reconoció: "Yo trato de responder por lo que hago y digo yo, las declaraciones de los dirigentes las tienes que responder los dirigentes".

"Cuando la discusión va a lo personal, no ayuda a la política", opinó el referente del oficialismo e indicó que "trato de no caer en la personalización, algo que es una tentación en el debate público y mucho más en las redes sociales tenemos todos. Y si a veces sucede, trato de salir rápido de ahí porque no ayuda a la política".