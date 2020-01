Se trata de Leonardo Barone, que trasladó al ex cantante de Los Redonditos de Ricota a Olavarría, en 2017. Advertencias sobre presunta "incompatibilidad" en la función por provenir del sector.

Aunque no tiene nombramiento oficial, el gobierno designó a cargo de la flota oficial de aviones a su flota a un ex piloto del Indio Solari, que posee una empresa de vuelos privados, lo que en principio podría tratarse de una “incompatibilidad” ya que ese cargo también tiene potestad sobre el alquiler de vuelos en los que se movilizaría Alberto Fernández habida cuenta de que hoy Presidencia no tiene en funcionamiento una aeronave con capacidad para realizar viajes trasatlánticos.