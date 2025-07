Cierre de listas en la Provincia: intendentes toman el mando y se profundizan fisuras

En un clima cargado de tensiones internas, quiebres partidarios y negociaciones contrareloj, la provincia de Buenos Aires atraviesa el tramo final del cierre de listas para las elecciones legislativas del 7 de septiembre. A pocas horas del plazo límite -el sábado a la medianoche- los principales espacios políticos definen candidaturas en medio de disputas que exponen tanto fisuras internas como estrategias para blindar territorios clave.

En Fuerza Patria (FP), la coalición peronista que busca mantener cohesión pese a las persistentes tensiones entre el cristinismo y el kicillofismo, la llamada “comisión de los seis” avanza con un armado casi cerrado. El massismo cumple un rol de mediador en este delicado equilibrio. Sin embargo, subsisten fuertes cruces en municipios estratégicos como Avellaneda, Quilmes, Lanús, Morón y Moreno, donde los intendentes, en muchos casos vinculados a La Cámpora, enfrentan resistencia interna para incluir a otros sectores del peronismo en las listas locales.

Entre las figuras que ya confirmaron que encabezarán las listas de concejales aparecen nombres de peso como Jorge Ferraresi (Avellaneda), Andrés Watson (Florencio Varela), Mario Secco (Ensenada), Fabián Cagliardi (Berisso) y los posibles casos de Juan José Mussi (Berazategui) y Ricardo Móccero (Coronel Suárez). El objetivo es claro: blindar los concejos deliberantes y traccionar el voto para las listas seccionales de legisladores.

En simultáneo, otros intendentes se posicionan para encabezar listas en sus respectivas secciones: Mariano Cascallares (Brown), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Leonardo Nardini (Malvinas), Federico Achával (Pilar), Mayra Mendoza (Quilmes) y Ricardo Alessandro (Salto) figuran entre los nombres en danza. Incluso en La Libertad Avanza (LLA), fuerza libertaria aliada con el PRO, se valen del capital político local: Maximiliano Montenegro liderará en la Quinta Sección y Diego Valenzuela en la Primera.

Libertad Avanza PRO

Los armadores de La Libertad Avanza (LLA) ultimaban los detalles de los candidatos que presentarán en las ocho secciones electorales de la provincia para las elecciones legislativas bonaerenses del 7 de septiembre, a menos de 24 horas del cierre de listas.

“Se están matando”, graficó sin vueltas un dirigente al tanto de las duras negociaciones entre LLA y el PRO para formalizar las listas, cuyo plazo límite serán las 23:59 de mañana.

Las mesas técnicas de ambos espacios acordaron que los intendentes Diego Valenzuela, de Tres de Febrero, y Guillermo Montenegro, de General Pueyrredón, encabezarán las listas para la Primera y la Quinta Sección, debido al arrastre de ambas figuras en sus territorios.

Otro de los que trabaja para tener su lugar asegurado es el dirigente de la LLA en Tigre, Nicolás Scioli, hermano del exgobernador y actual secretario de Deportes, Daniel Scioli.

La Octava Sección también está definida y llevará al platense Juan Esteban Osaba, mejor conocido como “Juanse”, una de las cuatro patas de la mesa de negociación con el PRO, en la cima de de la lista.

Si bien LLA había pensado competirle a la expresidenta Cristina Kirchner en la Tercera Sección con el joven tuitero Iñaki Gutierrez, luego de que la ex mandataria queda fuera de carrera por la prisión domiciliaria comenzaron a sonar con más fuerza Carlos “Charlie” Curestis, el segundo de los cuatro negociadores libertarios, y la excamporista Leila Gianni, dirigente de La Matanza.

La Segunda, la Cuarta, la Sexta y la Séptima sección continuaban en debate y pese a la danza de nombres no será hasta el sábado a última hora que la nómina quede conformada.

Hasta mañana a última hora, “Juanse” Osaba, Luciano Olivera, “Charlie” Curestis y Alejandro Carrancio trabajarán junto a Matías Ranzini (del entorno de Cristian Ritondo), Alejandro Rabinovich (de Montenegro) y Agustín Forchieri (de Diego Santilli) para cerrar las listas que deberán presentarse tras el visado de la secretaria general de la Presidencia y titular de LLA, Karina Milei.

Peronismo

El peronismo bonaerense tiene encaminado el cierre de listas a menos de un día de que se cumpla el límite legal para la confirmación de candidatos para las legislativas, pero hay “rebeldía” en intendentes de algunos distritos que no respetan los lineamientos que se acuerdan en la mesa política de Fuerza Patria.

“Los acuerdos no llegan a buen puerto en algunos distritos donde el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) no tiene una conducción clara”, deslizaron desde los sectores que se referencian en la ex presidenta Cristina Kirchner.

Desde el mismo espacio indicaron que hay sectores en la fuerza que responde al gobernador Axel Kicillof que no acatan los “lineamientos que bajan desde la conducción” del espacio que conformaron las distintas tribus del justicialismo para competir en los comicios.

“Hay una fuerte pelea interna en el MDF y eso traba todo. No podemos avanzar porque dentro del axelismo no hay síntesis ni para cerrar un concejal”, sentenciaron en el camporismo sobre los conflictos que surgieron en algunas jurisdicciones para lograr llevar a buen puerto las negociaciones.

Las fricciones no se generan en los distritos donde el MDF, La Cámpora y el Frente Renovador lograron una convivencia ordenada, sino en las jurisdicciones donde los intendentes decidieron cerrarse sobre sus propios espacios, sin dar lugar a las demás fuerzas o habilitaron una participación parcial. Esta situación distorsiona el acuerdo original para garantizar representación a todos los sectores.

Durante la tarde de hoy surgieron complicaciones con dos jefes comunales que se encuadran detrás de la figura de Kicillof: Juan José Mussi (Berazategui) y Ricardo Moccero (Coronel Suárez), quienes amenazaron con ir a la elección con boleta corta si no se resuelven sus reclamos en el armado local.

“Precavidos como somos, presentamos por las dudas nuestra boletita corta de ‘Elijo Berazategui’. Allá hay lío, yo no me quiero meter en lío”, lanzó Mussi sobre la tensa discusión que se desarrollaba en La Plata para sellar el reparto de casilleros.

La tensión escaló al punto de que el propio Kicillof tuvo que convocar a una reunión urgente del espacio para intentar descomprimir el conflicto y evitar una fractura en pleno cierre de listas.

Si bien aún no fue formalizado por la Junta Electoral, todo indica que varios jefes comunales del conurbano vinculados a la fuerza política del gobernador volverán a presentarse como candidatos en sus distritos.

En ese grupo figuran Andrés Watson (Florencio Varela), Mario Secco (Ensenada), Fabián Cagliardi (Berisso), Jorge Ferraresi (Avellaneda) y el propio Mussi, quienes encabezarían las listas de concejales en el marco de una estrategia política que busca fortalecer la representación territorial del frente en la Tercera Sección electoral.

Las posibles postulaciones de estos intendentes del MDF entraban en lo que se podía esperar del armado territorial del peronismo en la provincia, pero ahora podrían hacerse efectivas para traccionar votos en sus municipios.

Las tratativas continuaban y no se descarta que en las próximas horas pueda haber un encuentro entre el tridente del oficialismo provincial que encabezan Kicillof, Sergio Massa y el jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner, para terminar de resolver los conflictos en el armado.

A pesar de las maniobras de último minuto, en la mesa política que termina de cocinar el acuerdo por las listas son optimistas, mientras crece la expectativa por el reparto de casilleros.

“Vamos bien. En breve terminamos y lo vamos a anunciar todos juntos”, resumieron desde el massimo.

Mientras tanto, en el MDF de Kicillof se muestran más cautos y evitaron dar precisiones con relación al devenir de los acuerdos por las nóminas con los candidatos que competirán el próximo 7 de septiembre. “Todo se está negociando”, subrayaron a esta agencia desde la tribu del gobernador.

Así, el tablero político bonaerense se acomoda en medio de pulseadas, fracturas y candidaturas “testimoniales” que revelan el creciente protagonismo de los jefes comunales, convertidos en piezas clave para apuntalar proyectos provinciales y nacionales en un año de fuerte reconfiguración.