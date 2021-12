Los nuevos de Benedetti / Por Jorge Asís

El poeta uruguayo Mario Benedetti tiene razón. “El nuevo” llega siempre con bríos. Entusiasmado y “contento”. Deseoso de protagonismo.

Sea la señora Victoria Tolosa Paz, La Aplanadora, habitualmente vestida para un concierto, atractiva y cargada de palabras.

O Javier Milei, El León de la Metro, provocativo y con arrebatos sigilosos de despistado genial.

O el científico superior Facundo Manes, Cisura de Rolando (que se reserva sin pudor la candidatura presidencial, para inquietud de Horacio Rodríguez Larreta, Geniol, desdén de Mauricio, El Ángel Exterminador, o riguroso espanto de la señora Carrió, La Derrotada Exitosa).

En la fila puede situarse también José Luis Espert, Recetario Liberal. Un boxeador extravertido que mantiene coincidencias con Milei.

Y con Ricardo López Murphy, El Renacido, inteligente y saludable, que trafica la misma ideología.

El riesgo de alterar

Los “nuevos de Benedetti” presentan el riesgo de alterar todo.

Imponen cambios que los ya instalados, conservadores no asumidos, suelen resistir por conductas defensivas.

Lúcido cordobés con experiencia en la liga provincial, Rodrigo de Loredo viene a hacerse fuerte en la liga nacional.

Anexado a la patota radical de Emiliano Yacobitti -discípulo superador del Maestro Coti- que comanda el indemne Martín Lousteau, El Personaje de Wilde.

Pero Lousteau ya dejó de ser indemne. Le reprochan malamente su instancia de ministro de economía de La Doctora.

“El 125” lo llama Milei. Es quien altera todos los valores de la coalición Juntos. Riesgo de implosión.

Mima Milei a la señora Patricia Bullrich, La Yiya. Como lo mima un poco a Mauricio, mientras destruye a los radicales y a las palomas de la Mutual PRO.

Sea Geniol, o la señora María Eugenia Vidal, La Chica de Flores de Girondo.

Pero Lousteau despierta también el recelo de Carrió.

Pasa que la “estancada” Coalición Cívica se muestra invadida por los “nuevos de Benedetti”. Pasa que Carrió es amiga y principal sostén de Mario Negri, El Zorro Gris.

Es el presidente del bloque radical que se encuentra afectado por el embate de “los nuevos” de Benedetti que se lo quieren llevar por delante.

Para colmo, de Loredo tuvo la osadía ingrata de ganarle a Negri en Córdoba.

Pero fue un triunfo que no sirvió para vaciarlo a Negri en Buenos Aires. Aquí se le reconocen a Negri los atributos de orador y de generoso entrevistado televisivo.

La impertinencia vencedora del radical de Loredo estimuló las ambiciones del Personaje de Wilde y la celeridad de Yacobitti. Hasta desairar al conservador Negri con la gestación de otro bloque radical que alude a la Evolución.

Juez y las chingadas del Ángel

Tres emergentes remiten a sendas malas percepciones de Mauricio.

Luis Juez, El Showman. Córdoba.

Rogelio Frigerio, El Tapirito. Entre Ríos.

La señora Carolina Losada, La Panelista de Intratables. Santa Fe.

Juez vive de la política desde hace más de 30 años pero mantiene la extrema habilidad de presentarse como outsider, o un turista.

El Showman divierte a los porteños superados con los arrebatos originales del “culiau” que se sacrifica por la transparencia y lucha contra la abyecta corrupción.

En efecto, desopilante y encantador, en los fatídicos años 90 Juez fue representante del estado en Papel Prensa.

Era un esclarecido propagador de Domingo Cavallo.

Juez activó en el peronismo hasta que el extinto José Manuel de la Sota, Hugo Boss, lo designó Fiscal Anticorrupción. Terrible error.

Los compañeros previsibles esperaban que Juez se dedicara a botonear a los opositores pero se obstinó en denunciar a los propios.

Como el popular Antonio Tormo, quedó estampado como “el cantor de las cosas nuestras”.

Aparte, Juez fue un histórico intendente de Córdoba. Junto a su amigo Borello protagonizaron grandes hazañas.

Y como correspondía Juez denunció al antecesor. Hoy Germán Kammerath, por sus denuncias, está preso.

Aunque se trate del macrista más convencido en la provincia donde Macri es imbatible.

De la consagrada trayectoria de Juez debe destacarse su apasionada condición de diplomático que debió abandonar por los “hábitos ecuatorianos”.

Aunque Mauricio hubiera preferido a su exministro Santos, hoy es Juez quien se eleva para ser el próximo gobernador de Córdoba.

Su ex amigo el Gringo Schiaretti no puede ser reelecto. Y Negri no puede anotarse para perder otra vez.

Entonces Juez tendrá que confrontar con los próximos “nuevos” de Benedetti.

Como Martín Llaryora, el intendente de la capital, oriundo de San Francisco (como su exlíder Cavallo).

O Juan Manuel Llamozas, el decidido intendente de Río Cuarto.

O casi seguramente con Manu Calvo, actual vicegobernador.

Final con Tapires

Como apostó mal en Córdoba, El Ángel también apostó mal en Santa Fe.

No concebía que Carolina Losada se impusiera sobre su preferido. Secundada, para colmo, por otro “nuevo de Benedetti”.

Por don Dionisio Scarpin, intendente de Avellaneda. Beneficiario del primer gran error de Alberto Fernández, El Poeta Impopular.

Fue cuando brutalmente Alberto quiso expropiar los mondongos de Vicentín.

Debió encontrarse con una pueblada en Avellaneda, y el grito «Dionisio Conducción».

Significa confirmar que el primer papelón de Alberto generó el boceto de un líder político.

La Panelista de Intratables, aparte, es una señora bien puesta. Sabe utilizar con alguna destreza el sujeto y el predicado. Viste con un decoro similar al de la señora Tolosa Paz.

Con veinte años menos, Carolina se prepara en el senado para enfrentar a La Doctora (que no le llevará el apunte).

La descalifican porque “hace 20 años que se fue de Rosario”. Pero en tres meses, Carolina, la “nueva de Benedetti” los vacunó.

En su precipitación interpretativa, el Ángel creyó haberse equivocado al delegar el diálogo político con la oposición en Emilio Monzó, El Diseñador, que presidía Diputados.

O en Rogelio Frigerio, El Tapirito, que era ministro de Interior.

Ambos -Monzó y Frigerio- hoy vuelven como diputados.

Monzó como cabeza de un islote del archipiélago Juntos. Y con el proyecto explícito de ser gobernador de La Provincia Inviable.

Ambición que Monzó comparte con Diego Santilli, El Bermellón; Jorge Boga Macri, El Primo (que era) Pobre; Cristian Ritondo, El Potro; Diego Valenzuela, El Historiador.

Y hasta con Joaquín de la Torre, El Ancho de Bella Vista.

Frigerio asoma como aspirante a la gobernación de Entre Ríos.

Consta que su abuelo, don Rogelio Frigerio, El Tapir, fue el ideólogo del desarrollismo.

Sistema administrativo que fue valorado recién después de las desapariciones físicas de Arturo Frondizi. Y del viejo Tapir.

En realidad el desarrollismo se extinguió cuando los desarrollistas fueron echados del diario Clarín.

Decisión editorial de la extinta señora directora. Conjura instrumentada por Papito y por Héctor Magnetto, El Beto.

El Tapir lo había acercado a Magnetto. Era un austero contador de Chivilcoy, un muchacho correcto y aplicado para manejar los números.