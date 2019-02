El economista que fue parte del Gabinete de Cristina Kirchnery pieza clave de la "Ley 125" que generó el conflicto entre ese Gobierno y el campo en 2008 sostuvo que "habla con Alfredo Cornejo", titular de la UCR, y que le reclamó al actual Gobierno que acepte una interna en las PASO.

ADEMÁS

Lousteau, que en las últimas semanas suena como posible candidato de la UCR, agregó sobre esa fuerza política: "Le estoy proponiendo que tenga un debate más profundo de cuál es la mejor contribución que puede hacer el partido dentro de una coalición".

En charla con Clarín y La Nación desde la India, Lousteau hizo referencia al actual Gobierno: "Creo que el gran desafío que tenía y sigue teniendo era eliminar la posibilidad de caer en un populismo".

Asimismo, añadió que "si hay un actor que le puede ganarle al peronismo, lo obliga a tener una propuesta y no a esperar una crisis". Finalmente, sobre ese desafío al que él mismo referencia, el ex embajador de Estados Unidos desde 2015 y 2017 agregó: "Todavía estamos discutiendo el pasado y con la ex presidenta".