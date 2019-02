Macri cerró su gira: "Vemos en India un socio para el futuro"

El presidente estuvo en Mumbai, antes de partir avanzada la tarde para Hanoi, la capital de Vietnam, donde complementó as gestiones económicas en un país con el que existe un importante saldo a favor en la balanza comercial. "En esta visita me acompaña una importante misión de pequeñas y medianas empresas que representan a once provincias de la Argentina".

"Están invitados a invertir en la Argentina. A que sean parte en este camino de integración y conexión profunda entre nuestros países”, dijo el mandatario. Demás, agregó que los invita a "encarar juntos no solo el abastecimiento de la India y de la Argentina, sino de Asia y de toda América"

Posteriormente se dirigirá al Aeropuerto Internacional Chhatrapati Shivaji, para emprender su viaje a Vietnam, donde tiene previsto llegar sobre la madrugada.

Maharashtra, el estado donde está situada Mumbai, es el tercero más grande de este país, tanto en superficie como en población. Se considera también el más avanzado, y contribuye en gran medida a la producción industrial, ya que lidera veinte de los veintiséis sectores estratégicos nacionales.

En ese escenario, la presencia del Presidente Macri marca “la clara intención de sumar a la Argentina a las oportunidades económicas que ofrece India”, según fuentes oficiales.