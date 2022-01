Luis Juez arremetió contra Javier Milei por sortear su dieta

“En lo personal no tengo ninguna apreciación peyorativa para con Javier pero me parece humillante. Es un problema de conducta humana, no me parece bien en un país con 50% sin trabajo. No me gustó para nada”, sostuvo Juez en diálogo con CNN Radio.

Milei, líder de La Libertad Avanza, cumplió con la promesa efectuada durante la campaña que le permitió desembarcar en el Congreso de la Nación y sorteó su primer sueldo de diputado nacional en Mar del Plata, situación para la cual se inscribieron para participar ni más ni menos que un millón de personas.

El sorteo de la dieta se llevó a cabo en Playa Grande, en las escalinatas del hotel Costa Galana, ante un marco de más de mil personas que se acercaron hasta el lugar para seguir el evento en vivo y en directo.

"Nosotros no vamos a regalar el pescado como los populistas. Nosotros vamos a enseñar a pescar", sostuvo Milei durante el acto efectuó trae el sorteo. Federico Hugo Nacarado, se adjudicó los más de 205.000 pesos en juego.

El hombre, de 40 años, tomó distancia de la postura ideológica de Milei y se autodefinió como kirchnerista. Asimismo, explicó que se inscribió por insistencia de su pareja y que se enteró de que había sido seleccionado, horas después del concurso.

"Era un sorteo de mucha plata, por eso me anoté", remarcó Nacarado.