"Somos capaces de empezar y terminar las obras, como dijo la gobernadora, más de 1.800 obras en la provincia que hemos hecho en forma conjunta que empezaron y terminaron y no hubo ningún ruido, no hubo ningún cuaderno, no pasó nada más que dar trabajo para hacer la obra y crear una nueva esperanza para muchos argentinos", afirmó Macri.

En esa línea, en su primera aparición pública del año junto a Vidal y Rodríguez Larreta, apuntó: "Los argentinos no pueden esperar a ver cuándo los políticos se ponen de acuerdo, a ver si trabajamos o no trabajamos en conjunto. Hay que trabajar en equipo, como lo hacemos nosotros tres porque acá representamos a cientos de personas".

El Presidente dijo que ese "trabajo en equipo supone diálogo, transparencia, honestidad, poner el problema sobre la mesa, no tener miedo de decir la verdad, no subestimar a los argentinos, los argentinos crecemos todos los días, cada día entendemos más cuál es el rumbo que nos va a llevar al futuro, que es un rumbo sin atajos, sin mentiras, sin trampa".

"Les prometemos -añadió- que vamos a seguir, como lo hicimos en la Ciudad de Buenos Aires, porque ahí también tuvimos que seguir y hacernos cargo de hacer obras, como el arroyo Maldonado, que hace 20 o 30 años se prometía y no se hacía ¿y qué pasaba", llegaba la lluvia y se inundaba".

"Vamos a seguir dándole prioridad a cuidar a la gente en todo el país", subrayó, y señaló que "si no hacemos las obras de infraestructura para mitigar los cambios climáticos éstos se transforman en una desgracia que hacer perder vidas".

En cuanto a la obra de Dock Sud, tanto Macri, como Vidal y Rodríguez Larreta coincidieron en que es la más importante que se está haciendo junto con la del Paseo del Bajo, en la ciudad de Buenos Aires, y explicaron que los desagües cloacales beneficiarán a más de cuatro millones de pobladores.

Además, el primer mandatario detalló que la obra "está por la mitad y se terminará en un par de años", al tiempo que apuntó que al finalizar "cientos de miles de chicos podrán jugar en la calle sin peligro de contaminación" y también se evitará "el desborde del Riachuelo", que divide la Ciudad de Buenos Aires con el sur del conurbano bonaerense.

"Hay que cuidar el medio ambiente, ponerle un freno a todo esto que está pasando en el mundo, que lo vivimos, el año pasado tuvimos la peor sequía en 50 años, tenemos permanentes inundaciones, aludes, y esto no solamente pasa acá, pasa en todos los países de la región, en el mundo entero", advirtió asimismo.

Subrayó que "esta obra que se esperó tanto tiempo la estamos haciendo porque es parte del cambio que se generó en la Argentina en el 2015 y tiene que ver con que las obras hay que hacerlas si son importantes para la gente no si se ven o no se ven cuando se terminan, porque claramente esta obra cuando se termine no se ve".

"Ese no puede ser el valor que nos convoque, los valores sobre los cuales uno tiene que trabajar en el servicio público, esto resolver los problemas de base, crear los cimientos para que un país pueda crecer", insistió el jefe de Estado.

En ese sentido, Macri advirtió que "en un país donde todos los argentinos no tienen acceso a los servicios cloacales y que no se tiene acceso al agua potable es un país que no tiene igualdad de oportunidades" y por eso dijo que el Gobierno diseñó el Plan de Agua Nacional, en todo el país, que conduce el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio.

"Estamos construyendo esos cimientos de verdad para crecer durante muchos años en forma consecutiva y también es importante destacar el valor que tienen las obras públicas, porque no solamente es trabajo, sino también te permite capacitarte, aprender", manifestó el jefe de Estado, en otro tramo de su discurso.

Rodríguez Larreta, en tanto, ponderó "el valor del trabajo en equipo" y aseveró que "esta era una obra impensada si no trabajábamos todos juntos".

Vidal, a su vez, contó que cuando llegó al gobierno en 2015 "ésta era una obra más que no avanzaba y la pudimos hacer al trabajar en equipo a partir " del inicio de la gestión de Cambiemos en la Nación y en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia.

"Esta obra se hace con una transparencia absoluta", puntualizó, y destacó el apoyo del Banco Mundial para realizar la obra señalando que "el mundo confía en nosotros ahora" y "no hubo una sola duda de corrupción porque ahora se trabaja con honestidad y en equipo".

El Sistema Riachuelo es la primera gran ampliación del sistema troncal de cloacas que se realiza en el área metropolitana de Buenos Aires en más de 70 años. La inversión es de 1200 millones de dólares y constituye la obra de saneamiento más grande que financia el Banco Mundial en América Latina.

Se trata de 46 kilómetros de túneles divididos en tres partes que harán más eficiente la capacidad de transporte de desagües cloacales en el área metropolitana, mejorando la calidad del servicio y evitando la contaminación del Riachuelo por efluentes cloacales.

En el gobierno sostienen que permitirá mejorar la prestación del servicio a más de 4,3 millones de personas y, en un futuro, incorporar a 1,5 millones de vecinos a la red de cloacas, generando beneficios sociales en términos de salud y medio ambiente.

Todos esos efluentes cloacales serán pre-tratados en la Planta de Dock Sud y luego se realizará su disposición 12 km adentro del río de la Plata, a través un túnel emisario en construcción a 40 metros de profundidad bajo el lecho del curso. Las obras demandarán un plazo de 5 años, por ello la fecha de finalización se estima para fines de 2021.

El proyecto contempló la realización de obras viales del área portuaria y del municipio de Avellaneda, restando finalizar 300 metros del Camino Costero paralelo al canal Sarandí (en el tramo entre autopista Buenos Aires-La Plata y calle Sargento Ponce) y el futuro Distribuidor Vial se encuentra en proyecto ejecutivo.