Manes criticó a Rodríguez Larreta por participar en la campaña de Santilli

"La Ciudad parece acéfala hoy, opinó Manes. quien también se quejó por la desigualdad de posibilidades entre la campaña que él puede llevar adelante, y la que encabezan Santilli con el acompañamiento de Rodríguez Larreta.

En declaraciones a una emisora radial, Manes indicó que la pulseada, dijo,"parece una pelea con dos escarbadientes contra dos aparatos políticos muy fuertes", en alusión tanto a su contrincante en la interna de Juntos como al Frente de Todos.

Embed @ManesF en #CronicaAnunciada:"Nosotros estamos con dos escarbadientes contra dos aparatos políticos muy fuertes" pic.twitter.com/csJi4KXKXR — Juan Amorín (@juan_amorin) September 6, 2021

Manes confía en hacer una gran elección

Sin embargo, el neurocientífico -impulsado en la interna de Juntos por el radicalismo- se mostró confiado en que su nómina hará una muy buena elección en las PASO del próximo domingo.

"Hubo una campaña de desprestigio fenomenal en mi contra y sospecho que viene de aquellos que me pidieron que juegue con ellos, volvió a denunciar Manes y remarcó: No queremos que el domingo el búnker esté teñido de un solo color; no queremos que esté teñido de amarillo, en referencia a la lista macrista.

Reiteró su reclamo para que Santilli acepte participar de un debate y aseguró que esperará a que el exvicejefe de gobierno porteño acepte hoy, mañana o cuando esté dispuesto a hacerlo, dijo.