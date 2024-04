Manuel Adorni, sobre el paro de colectivos: "Nos parece horroroso y siempre paga el que necesita el servicio"

El funcionario del Ejecutivo a cargo de Javier Milei arrancó su habitual conferencia de prensa que brinda desde la Casa Rosada hablando sobre la retención de tareas que llevan adelante los choferes afiliados a la UTA y ratificó la posición del Gobierno frente a los conflictos sindicales.

“Hoy, cuatro millones de personas están privadas de concurrir a sus trabajos, hacerse estudios médicos, ir a los hospitales, a estudiar. Así que, una vez más, les recuerdo que los argentinos estamos ante dos caminos: uno es el de la libertad, que en definitiva es lo que eligió la gente cuando votó al presidente Milei, y el otro es lo que estamos viendo hoy, aquellos que utilizan el amedrentamiento y le complican la vida la gente”, expresó Adorni.

Luego, enumeró que en lo que va del año el Ejecutivo del que forma parte sufrió cuatro amenazas de cese de tareas y dos paros de transporte que sí se realizaron y aclaró que “el Estado nacional está cumpliendo con cada uno de los desembolsos de los subsidios en el AMBA y ya cubrió los costos del sector”. Al respecto, también dijo que “las partes se van a reunir para resolver esta horrorosa situación”, en referencia a la reunión convocada por la Secretaría de Trabajo para las 12:30.

“El paro nos parece algo horroroso y siempre termina pagando el que necesita el servicio. No puedo hacer futurología en lo que ocurra en la reunión. Lo que sí dije es que efectivamente con las transferencias que nos corresponde al Estado nacional, las hemos hecho siempre en tiempo y forma y entendemos que el costo está cubierto”, sumó Adorni.

La continuidad del paro de colectivos

Los choferes de colectivos iniciaron este jueves una “retención de tareas” hasta tanto se les deposite en sus cuentas bancarias un aumento de $250 mil que vienen reclamando. La medida genera complicaciones para viajar y colapsa otras vías alternativas de transporte que utilizan los pasajeros, ya que solamente funcionan alrededor de 70 líneas.

De acuerdo a lo que trascendió hasta el momento, la intención desde el Gobierno no es dictar la conciliación obligatoria sino que haya “un acercamiento entre las partes”. Desde el sindicato que agrupa a los choferes indicaron antes de que se produzca la medida de fuerza que los servicios podrían restablecerse si se abona el incremento salarial que inició el reclamo. También requieren que se respete el salario mínimo que sería de $ 987.000 -antes fue de 737.000 y se les pagó una cifra no remunerativa de $ 250.000- y que desde el sector empresario sostienen que no pueden afrontar.

En una reunión que tuvieron en la Secretaría de Transporte, los empresarios recibieron de parte de los funcionarios del área, la información de que no habrá “refuerzo” de partidas presupuestarias, por lo que, según sus números, no tendrán espalda para pagar el incremento de casi 35% que el sindicato reclama para los salarios de los choferes, que fueron depositados el lunes de esta semana.

En los 250.000 pesos de distancia aparece el nudo principal del conflicto entre el gremio y las empresas. La UTA reclama que al básico de marzo se le incorpore esa suma no remunerativa abonada en febrero. El problema es que las cámaras empresarias, aseguran, no reciben por parte del Gobierno este mes los subsidios para abonar dicha suma ya que sostienen que el cálculo de estos se hace sobre la paritaria aprobada que es de $737.000 y que para marzo no hay nada firmado, solo una base de negociación.