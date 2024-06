Manuel Adorni: "Néstor Kirchner estaría orgulloso del gobierno del presidente Milei"

En la apertura de su habitual conferencia de prensa diaria, el funcionario del Ejecutivo nacional sostuvo: “Ya lo decía Néstor Carlos Kirchner: 'El equilibrio fiscal debe cuidarse', eso implica más y mejor recaudación y eficiencia y cuidado en el gasto".

“Es la primera vez desde 2008 que la Argentina logra un superávit financiero durante cinco meses consecutivos, incluso sin haberse aprobado el paquete fiscal de la Ley Bases”, destacó y agregó: “El equilibrio de las cuentas públicas tanto de la Nación como de las provincias es fundamental”.

Para Adorni, el impulsor del kirchnerismo “estaría orgulloso del gobierno del presidente Milei y del éxito del programa liderado por Luis Caputo y su equipo de notables economistas”. "En lo que va del año, el Estado argentino acumula un superávit primario superior al 1% del PBI y uno financiero del 0,4%”, precisó. “'El equilibrio de las cuentas públicas tanto de la Nación como de las provincias es fundamental', textual de nuestro expresidente Néstor Carlos Kirchner”, concluyó el portavoz de Milei.

Embed

Milei, sobre la inflación y las elecciones

El Presidente admitió anoche que la inflación en junio hará "una pausa en su descenso", mes en el que también adelantó que no habrá déficit cero. "La inflación va a hacer una pausa en su descenso" en junio, anticipó el mandatario nacional.

Según detalló en declaraciones al canal TN, la suba del índice de inflación en relación al mes de mayo será para "pagar lo que los políticos hicieron en las Cámaras" del Congreso con el retraso de la aprobación de la Ley de Bases.

El mandatario nacional volvió a defender el rumbo de su gobierno en los primeros seis meses y señaló que su imagen y las expectativas de los argentinos crecieron desde que asumió. De todas formas, aseguró que la situación es mala: “Estamos mal”, opinó.

En otro tramo de la entrevista, el jefe de Estado aseguró que la canciller Diana Mondino sigue firme en su Gabinete, confirmó el desembarco de Federico Sturzenegger en un ministerio y defendió a Caputo. El mandatario nacional además se refirió a las elecciones legislativas de medio término del año próximo y consideró que el diputado José Luis Espert y Adorni pueden ser parte de las listas del oficialismo.

Embed Javier Milei con Joni Viale en ¿LA VES?: "No descarto a Espert como candidato para la Provincia"https://t.co/2JLP7R4gg0 pic.twitter.com/LQm2GgFyy6 — TN - Todo Noticias (@todonoticias) June 19, 2024

Sobre el vocero presidencial expresó: “Depende de él, es un tipo maravilloso. El problema es que también es un gran vocero, hay un problema ahí”. En relación a Espert, también lo elogió y lo nombró como "el profe" y dijo que le gusta para la provincia de Buenos Aires.

“Espert me gusta para candidato para el año que viene. Hay que discutir un montón de cosas, pero convengamos que tengo un nivel de afinidad muy importante. Me parece buenísimo que se haya sumado, particularmente pienso que es un candidatazo", subrayó. El Presidente, en tanto, dijo que si sigue haciendo las cosas "bien" en el gobierno, el kirchnerismo "no vuelve más".