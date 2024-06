Milei admitió que habrá un repunte de la inflación en junio

"La inflación va a hacer una pausa en su descenso" en junio, anticipó el mandatario nacional.

Según dijo en declaraciones al canal TN, la suba del índice de inflación en relación al mes de mayo será para "pagar lo que los políticos hicieron en las Cámaras" del Congreso con el retraso de la aprobación de la Ley de Bases.

El mandatario nacional volvió a defender el rumbo de su gobierno en los primeros seis meses y señaló que su imagen y las expectativas de los argentinos crecieron desde que asumió.

De todas formas, aseguró que la situación es mala: “Estamos mal”, dijo.

El jefe de Estado señaló que su gestión está pagando las consecuencias del "desastre" que se realizó durante 20 años y volvió a señalar algunos aspectos positivos como que los salarios le están ganando a la inflación.

"Estamos sentando las bases de la gran Argentina, para que en cuarenta años digan 'acá estuvo el punto de inflexión de Argentina, donde cambió y empezó a ser grande de nuevo'", remarcó.

En cuanto a los cambios en el gabinete, Milei dijo que la canciller Diana Mondino sigue firme, confirmó el desembarco de Federico Sturzenegger en un ministerio y defendió al titular de Economía, Luis Caputo.

El mandatario nacional también se refirió a las elecciones legislativas de medio término del año próximo y consideró que el diputado José Luis Espert y su vocero, Manuel Adorni, pueden ser parte de las listas del oficialismo.

Sobre Adorni, expresó: “Depende de él, es un tipo maravilloso. El problema es que también es un gran vocero, hay un problema ahí”.

En relación a Espert, también lo elogió y lo nombró como "el profe" y dijo que le gusta para la provincia de Buenos Aires. “Espert me gusta para candidato para el año que viene. Hay que discutir un montón de cosas, pero convengamos que tengo un nivel de afinidad muy importante. Me parece buenísimo que se haya sumado, particularmente pienso que es un candidatazo", subrayó.

El Presidente, en tanto, dijo que si sigue haciendo las cosas "bien" en el gobierno, el kirchnerismo "no vuelve más". "No vuelven más", evaluó el jefe de Estado, aunque indicó que era mejor no anticiparse a los hechos.

Sí manifestó que si las elecciones fueron hoy La Libertad Avanza sacaría el 50 por ciento de los votos.

Al ser consultado por TN sobre la relación con Mondino, tras versiones que la daban con un pie afuera del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Presidente la ratificó en el cargo.

"La cumbre de la Paz era un evento importante, mientras yo estaba declarando atrás estaba mi hermana y Mondino. Se acabó la discusión. Esas dos sillas las determino yo”, enfatizó Milei.

Además, confirmó que el asesor Federico Sturzenegger será ministro de su Gabinete, aunque no aclaró cómo se llamará su cartera.

"Es uno de los economistas más brillantes del planeta", dijo Milei sobre el ex titular del Banco Central.

En un repaso por sus ministros, afirmó que tras los "ataques" a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, él nunca le iba a "soltar la mano".

"Nadie le va a tocar el culo a Caputo", sostuvo Milei, al referirse a su ministro de Economía, al que consideró el "mejor de la historia".

“La idea es que Federico entre. Lo que sucede es que estuve afuera. Segundo es que tenemos que definir las funciones. Cambió la Jefatura de Gabinete. Guillermo es un ministro coordinador. Sturzenegger va a ser ministro encargado de todo lo que tiene que ver con la desregulación. Es uno de los economistas más brillantes del planeta", resaltó Milei.

Y, sobre la interna económica, continuó: "Caputo es el mejor ministro de economía de la historia. Que digan lo que quieran, acá hay un jefe, que soy yo. Nadie va a violentar los logros de Toto. Nadie le va a tocar el culo a Caputo. Le corto la mano”.