Manzanares dijo que llevó US$2 millones a la casa de los padres de Néstor Kirchner

El hombre, que fue excarcelado la semana pasada por la causa que investiga los "cuadernos de las coimas", detalló que Daniel Muñoz, ex secretario de Kirchner, sacaba “US$2 millones por cada viaje y en Buenos Aires también tenía depósitos".

En diálogo con TN, Manzanares contó: "En cinco oportunidades llevé dinero desde el aeropuerto de Río Gallegos hasta la casa de los padres de Néstor Kirchner. Eran dos valijas gigantescas. Él (Muñoz) no me decía cuánto ni qué era porque era muy cauto en este tema. Las valijas tendrían más o menos 1,10 metros de altura. Yo no las tanteaba, las subían al baúl del auto desde la pista de Río Gallegos y Daniel (Muñoz) se encargaba de bajarlas".

ADEMÁS:

Alejo Ramos Padilla fue confirmado "provisoriamente" en el caso D´Alessio

La utilización de la capacidad en la industria bajó al 57,7% en marzo

Incluido en el programa de testigos e imputados protegidos, el contador, que aún está procesado con prisión preventiva en la causa Los Sauces, aseguró que “la preventiva es un cómputo como pena anticipada y prefería cumplir toda la pena y no salir y después volver a ingresar al penal" y agregó que decidió declarar como arrepentido en enero de 2018 y “las razones tienen que ver con la falta de consideración de la que yo era objeto”.

Manzanares.mp4

"Es muy grave lo que hicimos con Muñoz. La primera etapa del arrepentimiento ya está hecho, pero no basta. Sé que tengo el perdón de Dios y tendré que modificar mi vida obrando en consecuencia, con el arrepentimiento de mis pecados. Los bienes tienen que volver al Estado. Yo aporto información sin ningún tipo de beneficio a cambio en las causas Los Sauces y Hotesur. Lo hago con la idea de no tener más secretos que guardar”, dijo.