Marcha de jubilados: la Justicia monitoreará el operativo del miércoles

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y un grupo de organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional y el Sindicato de Prensa de la Ciudad de Buenos Aires (Sipreba), consideraron que el protocolo antipiquetes es inconstitucional porque “vulnera derechos constitucionales como la libertad de expresión, de reunión y otros garantizados por la Constitución Nacional y la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

Sin embargo, Cormick entendió que no debía pronunciarse, porque eso hubiera implicado inmiscuirse en otro poder del Estado. “No es tarea del Poder Judicial de la Nación intervenir en las competencias de los otros poderes del Estado”, sostuvo en su resolución.

Igual, estimó necesario adoptar una medida en la marcha de jubilados de este miércoles. Y subrayó: “El Tribunal no desconoce ni es impasible a los desgraciados hechos de público conocimiento sucedidos el 12 de marzo pasado que no aparecen adecuados a los principios republicanos que consagra la Constitución Nacional y las normas supranacionales que constituyen la ley suprema de nuestro país”.

incidentescongresojubilados3.jpg La marcha del último miércoles finalizó con graves incidentes y represión por parte de las fuerzas de seguridad.

El magistrado señaló que, ante la próxima manifestación frente al Congreso, "observará presencialmente con suma atención todo lo que allí suceda a efectos de incorporar de oficio -a través de los medios probatorios previstos en el CPCCN (aplicable supletoriamente -art. 17 ley de amparo)- toda prueba relativa a cualquier conducta, hecho y/o acto que resulte procedente para resolver la cuestión en debate en estos autos, tal es el planteo de inconstitucionalidad de la Resolución 943/23 (Protocolo de Seguridad)”.

Los demandantes habían mencionado que el miércoles pasado hubo trabajadores de prensa que sufrieron daños y recordaron el reportero gráfico Pablo Grillo resultó “gravemente herido mientras tomaba una imagen, al recibir el impacto en su cabeza de un cartucho de gas lacrimógeno disparado por uno de los efectivos de forma directa”.

Patricia Bullrich habló sobre el fotógrafo herido en la última marcha

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sostuvo este lunes que la herida de gravedad que sufrió Pablo Grillo fue "consecuencia de aquellos que generan violencia", luego de la marcha en el Congreso por los jubilados que terminó en disturbios.

"Cuando existe un ataque tan fuerte -porque hay un policía herido de bala-, las fuerzas de seguridad tienen que proteger la democracia y el orden público y tiene que utilizar los elementos que el Estado les da", indicó Bullrich sobre el disparo de la cápsula de gas lacrimógeno que hirió a Grillo y lo dejó con fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica.

Bulrich sostuvo que "el lanza gases es un arma no letal" y el objetivo es "generar dispersión". "En el operativo no hay un hecho individual de un policía. Las fuerzas actúan al nivel de fuerzas y ataques que tienen enfrente. Aquellos que van armados a un marcha tienen que saber que el Estado argentino no es un estado bobo", advirtió .

Además, resaltó que no se tomará "ninguna medida" para investigar el accionar de las fuerzas de seguridad. "Él (Pablo Grillo) estaba en ese momento atrás de un lugar con fuego. Lamentamos mucho su estado, pero quién utilizo el arma no letal la utilizó de manera correcta. Rebotó en una barricada que habían hecho los militantes violentos y por eso cambió la dirección y le pegó al fotógrafo militante. Son consecuencias de aquellos que generan violencia, que van a tener como respuesta la represión del estado", recalcó la funcionaria nacional.