Margarita Barrientos le dijo adiós a Mauricio Macri

Quizás el hecho más representativo de los pocos amigos que le quedan fue la decisión de la titular del comedorLos Piletones, Margarita Barrientos, de ir a la Casa Rosada para ser recibida por el presidente Alberto Fernández.

La reunión de Margarita con el jefe de Estado peronista, lograda por iniciativa del diputado porteño Leandro Santoro (Frente de Todos), tiene una carga simbólica extraordinaria. Macri y el PRO asistieron al comedor de Barrientos casi durante 14 años y lo convirtieron en un ejemplo de la "solidaridad social" del partido (con nombre de dentífrico) y de sus dirigentes.

"El Papa Francisco no me quiso recibir"

Y Margarita supo responderles lealmente. En medio del momento más duro del enfrentamiento del macrismo con el Papa Francisco, la respetada dirigente social recordó una anécdota que lo dejaba muy mal parado al líder de la Iglesia Católica. El 12 de mayo de 2016, se paseó por todos los programas de noticias de la TV y dijo: "El Papa Francisco no me quiso recibir". La fundamentación de ese supuesto desprecio nunca existió. Si no fuera que Barrientos es una persona honorable, se podría decir que mintió descaradamente y que fue guionada por alguien. Pero eso es imposible, ella es casi una santa. Lo recordó tres años después (el supuesto desprecio fue en abril de 2013) en un momento muy oportuno para el equipo de comunicación del PRO liderado por Macros Peña.

Casi 5 años después de ese acto de entrega, quien fuera la abanderada de los pobres que apoyaban a Mauricio, se dio cuenta que no le sirve al PRO. Que le aplicaron la "cultura del descarte", como diría Francisco.

De la mano de Santoro, Barrientos le relató el jueves pasado al presidente los detalles de la extensa tarea social que realiza y que ahora se extiende a un comedor en su ciudad natal de Añatuya, en la provincia de Santiago del Estero.

El Jefe de Estado expresó su respaldo a la labor que realiza Margarita Barrientos y se comprometió a seguir apoyando el trabajo de quienes ayudan a los que más necesitan.