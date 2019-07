Entrevista por el periodista Luis Majul en su ciclo La Cornisa (América TV), Vidal recordó que durante las dos gestiones de Daniel Scioli al frente de la Provincia, "Nos decían que Argentina era un país de tránsito mientras crecían las cocinas y el consumo de drogas", sin aludirlo personalmente.

Asimismo, Vidal aseguró que uno de los pilares de su gestión fue la pelea sin cuartel que le dio al narcotráfico en tanto que el peronismo, "que gobernó durante 28 años", "no supo, no quiso o no pudo enfrentarlo"; y consideró que es imposible que en un país aumente el tráfico de drogas "sin complicidad política, judicial y policial".

"Hay un sistema con un partido político que gobernó la provincia durante 28 años y durante ese tiempo nos dijeron que la Argentina era una país de tránsito; y mientras tanto crecían las cocinas de paco y el consumo de drogas", agregó.

A pesar de la clara ventaja que mantiene sobre el candidato de la oposición, el ex ministro de economía Axel Kicillof, Vidal salió a pegarle, aseverando que "nunca escuchó" a su contrincante hablar sobre narcotráfico.

"Nuestra propuesta está clara desde los hechos: 70% más de paco decomisado; más de un millón de dosis que no llegan a nuestros hijos. (…) En sus dos gestiones Scioli detuvo a 5 mil personas vinculadas al narcotráfico, nosotros en tres años y medio, detuvimos a 7 mil. Eso muestra una vocación de pelear en serio", enumeró.

"Hubo un sistema, que hoy integra la lista del Frente de Todos que durante 28 años esa pelea no la dio. (…) Los bonaerenses no eligen en base a lo que uno hace tres meses antes de la elección", destacó.

"Soy más conciente que nadie de cuánto le falta a la Provincia, de a cuántos barrios hay que entrar a sacar a los narcos, cuántas peleas hay que dar para que las drogas no lleguen a nuestros hijos", aseveró Vidal en el programa La Cornisa, de América TV, a la vez que agregó: "Cuando un narco vuelve al barrio, el símbolo de impunidad es terrible para ese barrio".

Bajo esta línea, la mandataria destacó que "no quiero abandonar la Provincia", y apuntó que la siente "como un hijo más".

Dejó en claro que le gusta seguir la lucha contra el narcotráfico "desde cerca" y que, gane quien gane en las elecciones, lo que importa es que "todos den la misma pelea".

A pesar de esto, la gobernadora se refirió a que, a diferencia de su gestión, el Frente de Todos "esa lucha no la dio".

"Nosotros hemos sido muy contundentes, no hay impunidad para nadie, todos son iguales ante la ley", advirtió y distinguió que, bajo su gestión, "la Justicia en la Provincia ha sido siempre independiente" y que "los bonaerenses no pueden quedar con dudas sobre nuestra Justicia"

Otros frentes

"Un conflicto que no quise, que no busqué, es el conflicto con los dirigentes gremiales docentes", admitió anoche la gobernadora Vidal.

En torno al ingreso del servicio de emergencias SAME en La Matanza, aclaró que "lo más importante es que los matanceros tengan el SAME". "Quiero aclarar que el municipio que se suma al sistema no tiene costo", afirmó Vidal, quien añadió que "todos los costos los paga la provincia de Buenos Aires".

Lamentó el conflicto con el sector gremial docente. "Un conflicto que no quise, que no busqué, es el conflicto con los dirigentes gremiales docentes", declaró la mandataria, quien añadió: "Ese conflicto afectó a los docentes, a los chicos y a las familias", aunque "afortunadamente este año llegamos a un acuerdo".

En sintonía, enunció que "en cada conflicto hemos estado presentes, pero también hemos impulsado para que otros sectores crezcan".

Entre otras frases, la gobernadora remarcó que desde 2001 eligió vivir en la Provincia y que durante los últimos tres años y medio recorrió al menos cuatro veces los 135 municipios que la componen.