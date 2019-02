Se trata de una mega obra para prevenir inundaciones en la que se invirtieron 200 millones de dólares y que beneficiará a los más de 400 mil vecinos de la zona y evitarán que La Plata y alrededores sufran una nueva tragedia, como la de 2013, donde murieron 89 personas.

“Los vecinos vieron pasar muchos gobiernos sin avances, porque la obra estaba parada, y ahora tenemos estas obras que ayudan a que el agua escurra mucho más rápido, son obras que empiezan y se terminan. Obras millonarias”, resaltó Vidal.

“Estas obras no se pararán pase lo que pase en las elecciones, porque hoy no están solos” dijo y advirtió que en diciembre de 2015 cuando llegó a la gobernación, no había “ni infraestructura, y hoy tenemos grandes equipos”.

“Nosotros estamos haciendo lo que hay que hacer, lo que no se ve, y trabajar con todos los intendentes más allá del partido que representen”, explicó y agregó: “Hoy 113 municipios están con obras hidráulicas, más de 12 millones de bonaerenses que van a dejar de inundarse cuando estos trabajos se terminen”.

“Hace tres años estábamos en un bote recorriendo este arroyo, diciéndoles que íbamos a hacer esta obra y estoy segura que muchos no me creyeron. Es de esas obras que no se ven. Son más de 200 cuadras con canales y conductos que nadie ve pero hacen la diferencia cada vez que llueve”, recordó la mandataria, acompañada por Garro y otros funcionarios.

El Arroyo El Gato recibe y concentra el flujo de la mayor parte de los desagües pluviales de La Plata y los traslada hasta el Río de la Plata. Los avances que inauguró Vidal incluye canalizaciones, ensanchamientos de cauces, perfilados de arroyos, entubamientos, creación de conductos pluviales, construcción de puentes y reubicación de centenares de familias.