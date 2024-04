Martín Lousteau, sobre el aumento a los senadores: "El vocero del Presidente estaba cobrando tres veces más"

El titular del radicalismo, quien mantiene un duro enfrentamiento con el presidente Javier Milei, afirmó que hasta el cambio votado el jueves el vocero presidencial, Manuel Adorni, cobraba “tres veces más” que un senador. Y afirmó queel incremento fue acordado por los presidentes de todos los bloques del Senado y explicó que la forma de votación utilizada no requiere que cada legislador levante la mano, y que si alguno lo rechazaba, tenía que pedir la palabra y dejarlo establecido.

“Todos votamos. Y el motivo por el cual uno levanta la mano y otro no, yo en ese momento estaba hablando con Guadalupe (Tagliaferri), y ya lo explicó (Victoria) Villarruel, Graciela Camaño, cuando no se vota con nombre y apellido es porque hubo un consenso previo en Labor Parlamentaria. Todos los presidentes de bloque se sentaron y dijeron ‘vamos a hacer esto’. Ya estaba acordado, y uno de La Libertad Avanza firmó el proyecto. Es como todo, después el Gobierno, particularmente el Presidente, sale a hacer campaña y sale a mentir. Cuando se vota así, sin identificarnos, si no querés votar tenés que levantar la mano y decir ‘quiero que conste mi voto’", declaró durante una entrevista que le realizaron en Radio Con Vos.

Luego, agregó: "El proyecto lo firmaron todos los bloques. Un senador estaba cobrando menos que un tuitero del presidente; la tercera parte que Adorni; menos que los directores nacionales. Los senadores que vienen a la Ciudad de otros lugares tienen que quedarse a dormir. A mí no me parece bien que el vocero del Presidente gane tres veces más que un senador. No me parece bien que el sueldo de un senador sea el inicial de un cajero de un banco”.

Durante la nota, el dirigente radical también ratificó que todos los integrantes de la Cámara alta votaron el aumento y dio detalles de cómo funciona el mecanismo: “Hay dos maneras de votar, generalmente votamos identificándonos. Si no se vota así, es porque hay un acuerdo previo. Si un senador no acepta, lo que tiene que hacer es decir ‘quiero que conste en actas que mi voto es negativo’".

Si bien Lousteau aclaró que no vive de su sueldo en la Cámara Alta sino que tiene ingresos por su labor en el ámbito privado, afirmó que algunos de sus colegas en el Congreso sí lo hacen. Además, aprovechó para dejar otra dura crítica hacia el mandatario: “El Presidente tiene que explicar dónde está la facturación de lo que ganaba en otro lado. Eso en su declaración jurada no aparece. Dice que ganaba 20 mil dólares por charla. ¿Dónde está la declaración jurada de eso? ¿Dónde están las facturas?”, apuntó.

Ayer, los senadores aprovecharon el final de la sesión para tratar un proyecto de resolución sobre tablas y aprobaron un aumento de sus dietas, que subirán a más de $7 millones brutos, o cerca de $4,5 millones en mano.