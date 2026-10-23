Martín Lousteau: el Congreso debe dar respuestas a las personas sobreendeudadas

"Los ahorros que los fuiste consumiendo, y hay gente que se endeudó. Y pasaron dos cosas, que es que te endeudaste y las tasas fueron altas, muy altas para los para los préstamos personales, porque bajaron para las grandes empresas y para las PyMEs cuando bajó la inflación, pero no para los préstamos personales. La gente quedó muy endeudada muy rápido y, si no se recupera su ingreso -recordemos que estamos en recesión técnica- no puede pagar", detalló el legislador que es economista.

"El proyecto de la oposición está orientado para el que tiene deudas de menos de 3 millones de pesos, pero además la persona tiene que estar 60 días en mora como mínimo y la cuota debe estar consumiendo más del 30% su ingreso. Está destinado para los más frágiles. En cartera morosa, es decir, en lo que se le debe a los bancos es una parte menor. Los bancos a toda esta gente que es morosa, que no está pagando, ya la pasaron la pérdida".

"Solamente con mejor información no vamos a resolver el problema, entonces, creo que el proyecto del gobierno no resuelve ningún problema. El segundo proyecto puede tener cosas buenas o cosas malas, pero hay que seguir haciendo un trabajo".

"La gente está ahogada"

El legislador explicó: "Yo creo que es al revés de lo que dice el presidente, que dice que nosotros somos un país que da poco crédito. Es verdad, tenemos entre 4 y 5 veces menos crédito que lo que dan Brasil o Chile o Colombia. También dijo que los montos son bajitos. Sí, también es verdad. Ahora, ¿qué te está diciendo si un tercio de los deudores no puede pagar un monto, un crédito que es bajito? Te está diciendo que la gente está muy ahogada. De hecho, si vos mirás los créditos de menos de 90.000 pesos, tienen casi 30% morosidad. Entonces esto requiere una solución, que no le cuesta al Estado, que alivie un poco y resuelva el problema del flujo hacia adelante, porque, si no, esa gente no solamente tiene un montón de problemas adicionales con los que lideran, sino que además deja de consumir. Y cuando deja de consumir, lo que deja de traccionar es el comercio, la pyme, etcétera".

"Espero que el tema sea discutirlo con argumentos y con rigurosidad ahora que regresó a comisión. Hay que resolver los problemas y para eso a veces eso requiere salir de los dogmas", concluyó Martín Lousteau.