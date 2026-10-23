Martín Lousteau: el Congreso debe dar respuestas a las personas sobreendeudadas

"Hay que resolver los problemas y para eso se requiere salir de los dogmas", señaló el diputado nacional y reclamó que no se archiven los proyectos para dar respuesta a seis millones de morosos.
El diputado nacional Martín Lousteau (Provincias Unidas) reclamó este viernes que la Cámara de Diputados llegue a un acuerdo para dar respuesta a seis millones de morosos, tras fracasar el intento de darle media sanción a los proyectos presentados porque ni el oficialismo ni la oposición consiguieron los votos necesarios en la sesión del miércoles.
"Me parece que la sesión era una oportunidad también para tratar un tema que angustia a mucha gente, que es el nivel de morosidad existente en Argentina, que es enorme. El oficialismo tenía un proyecto, pero ese proyecto no tenía los números para ser aprobado, y la oposición también tenía un proyecto, y ese proyecto tampoco tenía los números para ser aprobado", explicó Lousteau. Y agregó: "Era quedarse debatiendo para ver cómo cómo se resolvía la cuestión o mandarlo a comisión. Y, bueno, se mandó a comisión. Ojalá que la comisión haga el trabajo que corresponde, porque yo sigo pensando que este es un problema que hay que abordarlo con rigurosidad, con responsabilidad, pero que hay que abordarlo".
Y continuó: "El proyecto del gobierno propone arreglar cosas hacia adelante, como, por ejemplo, que haya más transparencia en la información con la que se toman los créditos, que haya educación financiera. Es básicamente una manera de decir "bueno, la gente se endeudó, fue solamente su responsabilidad, el problema es que no sabe tomar un crédito".
"Pero algunos de nosotros pensamos que el problema es un poquito más profundo que eso -siguió explicando Losteau-, que básicamente la gente se vio obligada en muchos casos a tomar crédito, porque si vos te fijás, lo que pasó es que el salario formal cayó desde que asumió el gobierno 10%, pero además vos tenés que pagar más la luz, más el gas, más el transporte, más el agua, más el alquiler, entonces, el gasto fijo con el que iniciás te come más de tu salario".
"Los ahorros que los fuiste consumiendo, y hay gente que se endeudó. Y pasaron dos cosas, que es que te endeudaste y las tasas fueron altas, muy altas para los para los préstamos personales, porque bajaron para las grandes empresas y para las PyMEs cuando bajó la inflación, pero no para los préstamos personales. La gente quedó muy endeudada muy rápido y, si no se recupera su ingreso -recordemos que estamos en recesión técnica- no puede pagar", detalló el legislador que es economista.
"El proyecto de la oposición está orientado para el que tiene deudas de menos de 3 millones de pesos, pero además la persona tiene que estar 60 días en mora como mínimo y la cuota debe estar consumiendo más del 30% su ingreso. Está destinado para los más frágiles. En cartera morosa, es decir, en lo que se le debe a los bancos es una parte menor. Los bancos a toda esta gente que es morosa, que no está pagando, ya la pasaron la pérdida".
"Solamente con mejor información no vamos a resolver el problema, entonces, creo que el proyecto del gobierno no resuelve ningún problema. El segundo proyecto puede tener cosas buenas o cosas malas, pero hay que seguir haciendo un trabajo".
El legislador explicó: "Yo creo que es al revés de lo que dice el presidente, que dice que nosotros somos un país que da poco crédito. Es verdad, tenemos entre 4 y 5 veces menos crédito que lo que dan Brasil o Chile o Colombia. También dijo que los montos son bajitos. Sí, también es verdad. Ahora, ¿qué te está diciendo si un tercio de los deudores no puede pagar un monto, un crédito que es bajito? Te está diciendo que la gente está muy ahogada. De hecho, si vos mirás los créditos de menos de 90.000 pesos, tienen casi 30% morosidad. Entonces esto requiere una solución, que no le cuesta al Estado, que alivie un poco y resuelva el problema del flujo hacia adelante, porque, si no, esa gente no solamente tiene un montón de problemas adicionales con los que lideran, sino que además deja de consumir. Y cuando deja de consumir, lo que deja de traccionar es el comercio, la pyme, etcétera".
"Espero que el tema sea discutirlo con argumentos y con rigurosidad ahora que regresó a comisión. Hay que resolver los problemas y para eso a veces eso requiere salir de los dogmas", concluyó Martín Lousteau.
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