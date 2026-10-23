Al respecto, destacó, en sintonía con lo que viene planteando Kicillof, que se habló de la necesidad de “ampliarse al campo popular”. Y en ese sentido dijo que “no alcanza solo con el peronismo y a su vez nadie puede quedar afuera de los dirigentes del peronismo”.

De acuerdo a lo que dejaron trascender, los presentes ratificaron la vocación de unidad del peronismo y del campo popular. “Estamos convencidos de que hay que seguir convocando y ampliando para construir la alternativa política que necesita nuestro país y nuestro pueblo”, indicaron.

Agenda en el Congreso y PASO

Asimismo se mostraron preocupados también por la situación económica, social, productiva y laboral de la Argentina. “Es gravísima la situación de las familias sobre endeudadas”, dijeron los dirigentes, quienes debatieron sobre el financiamiento a las universidades, la situación económica de las provincias y la falta de acompañamiento del Gobierno ante las inclemencias de El Niño.

Frente a eso, se unificó una postura de cara al Presupuesto 2027. En ese sentido pedirán mejorar nuestras rutas, la construcción de viviendas y de infraestructura social, y garantizar los recursos para las personas con discapacidad y las universidades.

Respecto a la reforma política que impulsa el Gobierno y que tiene como eje central la eliminación de las PASO, los participantes de la reunión mostraron una postura uniforme respecto a la estrategia del Gobierno. Creen que el Presidente solo piensa en reformar las reglas de juego para entorpecer la organización de la oposición. En ese sentido, se mostraron de acuerdo en que deben seguir unificados y haciendo esfuerzos para sostener las PASO.

La reunión se produjo en medio de los ataques persistentes de La Cámpora hacia el gobernador, a quien no le perdonan haberse emancipado de la conducción de Cristina Kirchner para armar su propia organización, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), con la que intentará pelear por la candidatura presidencial del peronismo.

En las últimas horas, la senadora bonaerense Mayra Mendoza cuestionó a Kicillof por los aumentos de las tarifas de servicios en la provincia de Buenos Aires, mientras que el jefe del bloque de diputados bonaerenses del PJ, Facundo Tignanelli, lo criticó por no acceder a un diálogo con Cristina Kirchner en San José 1111, donde la ex presidenta cumple la condena judicial de forma domiciliaria.

Mientras la tensión continúa y no se insinúa ningún tipo de alto al fuego en el corto plazo, al menos los protagonistas decidieron hacer un paréntesis en su confrontación diaria para dialogar sobre un objetivo común: la defensa de las PASO que el Gobierno pretende eliminar a través de una reforma política y electoral.