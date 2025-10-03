Martín Lousteau: "en la política se conoce la voracidad de Espert"

“No le creo nada a Espert. No le creo absolutamente nada. Lo digo como consultor, porque él dice que cobró 200.000 dólares por un trabajo que ni siquiera llegó a hacer. Lo digo porque se conoce en la política la voracidad de Espert, pero lo digo también por las contradicciones. Ya dio un montón de explicaciones distintas, pero lo más grave no es si me convence a mí o si convence a la gente para votar. Lo más grave es que si él esconde de dónde es el dinero tantas veces, tanto tiempo, es que el dinero viene de un lugar muy complejo. Y a mí me preocupa que el dinero del narco o de otros lugares pueda utilizar personajes y escudarse en cosas como `cárcel o bala´ cuando en realidad están tratando de ver cómo entran en la Argentina”.

Lousteau también recordó el debate por el blanqueo propuesto al inicio del gobierno libertario. “No olvidemos que hubo una discusión muy fuerte, que a mí me tocó darlo en la Comisión de Presupuesto de Hacienda, por el blanqueo de la Ley Bases. Ese blanqueo permitía cosas escandalosas. Permitía blanqueo de narco, permitía blanqueo de extranjeros, de cri ptomonedas, permitía muchas cosas. Entonces, me preocupa, más allá de si es creíble o no Espert, lo que hay detrás ”.

Alejandro fargosi.jpg Alejandro Fargosi, asesor del Presidente Javier Milei para la redacción del proyecto de Ley de Ficha Limpia

Un candidato que está escondido

El candidato a diputado por Ciudadanos Unidos no dejó pasar la oportunidad en una entrevista con Radio Mitre de hacer visible la desaparición de la campaña del candidato porteño del oficialismo nacional. “Espert compite en la provincia de Buenos Aires. Acá en CABA el candidato es un candidato que está escondido, que se llama Fargosi".

Y recordó: "En 2021 ( Fargosi) tuiteó en contra Espert, el otro día yo se lo recordé. Ahora borró el tuit. No se lo ve, no hace entrevistas. Teníamos un debate programado para la semana que viene y se bajó. El candidato es Fargosi. Yo quiero debatir con Fargosi qué es lo que está pasando con la política económica, quiero debatir con Fargosi qué es lo que está pasando con las familias. Quiero debatir de si el rumbo es bueno o malo, y cómo se corrige, pero no está Fargosi ”.

“Es raro postularse a diputado, que es representar gente, y no dar la cara -añadió-. No solamente no debatir, porque yo creo que el debate es un derecho ciudadano para contrastar propuestas, y siempre he debatido, pero no es ese el tema. El tema es que directamente está escondido. No opina de Espert. No opina de la economía, no opina de los discapacitados, no opina del Garrahan, no opina de los salvatajes”, concluyó Martín Lousteau.