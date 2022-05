Durante el trabajo de comisiones de la Cámara de Diputados, el legislador nacional intentó una chicana que no terminó de salir bien, al discutir la etimología de la palabra "presidente", segundos después de dirigirse la titular de la Comisión de Legislación, Cecilia Moreau.

"Muchas gracias señora presidente", expresó Tetaz al recibir la palabra por parte de Moreau, durante el debate sobre la Ley de Alquileres.

https://twitter.com/SebasAbrevaya/status/1524469136482578432 Cuando sos @martintetaz y te querés hacer el canchero diciéndole "presidente" a @ceciliamoreauok, titular de la comisión de Legislación General en @DiputadosAR pero al final te traiciona el inconsciente... pic.twitter.com/TdsoIzvIbM — SebasAbrevaya (@SebasAbrevaya) May 11, 2022

Frente a esto, la polémica no tardó en generarse y las voces en contra por parte de las legisladoras del Frente de Todos comenzaron a hacerse escuchar.

Lejos de callarse, Tetaz se justificó y señaló que la llamó presidente "porque preside el ente. Sino, sería una 'enta', es lo que presidiría y no existe la 'enta', así que gracias señora presidente".

"Preside un ente señorita, tiene que... si usted no domina el idioma castellano... preside el 'ente', por eso se llama presidente, no existe la 'enta'”, insistió Tetaz al ritmo in crescendo de los cuestionamientos.

"Diputadas, como de quien viene", devolvió Moreau ante un auditorio de voces cruzadas y difíciles de interpretar.

Sin embargo, faltaba la frutilla del postre: "Sí, sí... del idioma. Ese comentario es un poco fuera de su función de presidir su comisión, presidenta", le respondió sorpresivamente el diputado de Evolución por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien no tardó en darse cuenta del "furcio" cometido y tan sólo decidió sonreír ante las risas de los presentes.

"Evolucionamos, muy bien", recogió el guante Moreau, rápida de reflejos. "Si sirve para que dominemos mejor el idioma castellano, bienvenido sea", replicó Tetaz, asumiendo la batalla perdida.