Mauricio Macri: "El Gobierno intentó avanzar sobre las libertades en la pandemia"

El ex presidente Mauricio Macri advirtió que en el marco de la pandemia “no se puede afectar la libertad de expresión, el funcionamiento de la Justicia o la propiedad privada”.

“En algunos países hemos tenido gobiernos que vieron que la pandemia es una buena oportunidad para avanzar en totalitarismos soft, que pueden devenir en dictaduras como la de Venezuela”, planteó Macri.

Al respecto, señaló que “no se puede afectar la libertad de expresión, el funcionamiento de la Justicia o la propiedad privada”.

Embed Estoy más cerca de los argentinos que nunca, dándole un espacio al gobierno que fue elegido por el 48% de los argentinos, solamente intentando levantar la mano y decir "No avancen sobre nuestras libertades, hagan las cosas dentro de un marco institucional" pic.twitter.com/Jd0tITRCRv — Mauricio Macri (@mauriciomacri) July 8, 2020

“Seguiré tratando de ayudar a que los talentos crezcan y tengamos muchos líderes para defender banderas como la libertad y la transparencia”, planteó el líder del PRO al ser consultado sobre la tarea que desarrollará en el futuro y sin dar precisiones sobre si volverá a candidatearse.

Sobre su rol de dirigente opositor, Macri señaló: “Estoy tratando de darle un espacio al gobierno, que fue elegido por el 48% de los argentinos, y sólo levantando la mano para decir Cuidado, no avancen con nuestras libertades. Pero no lo están haciendo, están afectando herramientas como el Presupesto. La Argentina no tiene Presupuesto hoy, lamentablemente”.

El líder del PRO se pronunció así en su regreso a la escena pública durante una entrevista que brindó al periodista Álvaro Vargas Llosa grabada la semana pasada.

Una de las pocas intervenciones que tuvo Macri desde su salida del poder fue haber firmado el texto "Que la pandemia no sea un pretexto para el autoritarismo", donde se pronunció junto a un conjunto de dirigentes en rechazo a los gobiernos que "toman medidas que restringen indefinidamente libertades y derechos básicos" a raíz del coronavirus.