Mauricio Macri también celebró la cautelar de la Corte Suprema

El expresidente compartió un texto propio en su cuenta de Facebook, que lleva por título "No soportan que les pongan límites", en el que expresa que el fallo de la Corte "le pone un límite al abuso de poder en provincias cuyo sistema de gobierno ha sido calificado con la metáfora de “feudales”, por el poder casi absoluto que acumulan los gobernadores".

"Por supuesto que no incluyo a Jujuy, donde existe la alternancia política y su gobernador, como vimos en las elecciones del otro día, no intentó eternizarse en el poder", aclaró.

Además, Macri consideró que "como siempre, una de las cuestiones más deprimentes de estos episodios es la reacción del gobierno y, en especial, del presidente Fernández. No toleran que un poder del Estado les ponga límites, aunque su trabajo constitucional sea precisamente ése".

"No sólo critican el fallo: critican la misma legitimidad de la Corte para decidir. Esa conducta, del presidente y la coalición de gobierno, es antidemocrática", agregó.

Al cierre, el exmandatario realizó una defensa férrea del máximo Tribunal: "La Corte Suprema es el árbitro de nuestra vida en común. Es la que aplica las reglas del partido que jugamos todos los días. Podemos estar en desacuerdo con sus fallos, como podemos dudar de si una mano fue penal o no".

"No podemos cuestionar la legitimidad del árbitro o parar el partido para pedir que pongan a otro. Sin la autoridad del árbitro nos quedamos sin reglas en el fútbol, no se puede jugar. Sin la independencia y la legitimidad de la Corte Suprema, nos quedamos sin reglas en la política y en nuestra convivencia, y tampoco se puede jugar", finalizó.

Abrazos y besos para sellar la paz: la imagen de Bullrich y Rodríguez Larreta

El lanzamiento de Luis Juez como candidato a gobernador de Córdoba por Juntos por el Cambio tuvo como momento destacado el abrazo, con beso incluido, entre el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, ambos aspirantes a la Presidencia, algo que pareciera apuntar a ponerle fin a los enfrentamientos directos (o indirectos) que elevaron la temperatura del PRO.

La imagen del mandatario de la Ciudad acercándose a la presidenta del Consejo Nacional del PRO en uso de licencia sorprendieron, luego de que la relación entre ellos viviera momentos de extrema tensión: tal vez el más difundido fue entre la ex funcionaria nacional y el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, con el explosivo "que Horacio discuta conmigo y no me mande más soldaditos".

Él representante de las "palomas" y ella, líder indiscutida de los "halcones". En Córdoba, se posaron sobre la misma rama del árbol y apoyaron al senador nacional Luis Juez en su proyecto para ganar una provincia clave en el armado y la historia del PRO.

Durante el acto, realizado el martes en el club General Paz Juniors, los postulantes presidenciales dejaron por un lado las diferencias internas (que mantienen) y, con sonrisas y guiños, mostraron la intención de bajar un cambio.

"Un aplauso grande para Patricia, todos, fuerte", arengó Rodríguez Larreta a los presentes, antes de darle el micrófono a Bullrich: al cederle la palabra, el jefe de Gobierno porteño le dio un beso -correspondido- y para despedirse le dio otro -ella se vio sorprendida y se generó el embarazoso momento en que los movimientos no coordinan-.

Habrá que ver en las próximas semanas, antes del cierre de listas y de las PASO, si pudieron cumplir con el acuerdo de no agresión evidenciado en suelo cordobés.