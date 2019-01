Sin embargo, las redes sociales no le dieron mucha importancia a las razones de esta reunión y se quedaron con un detalle de color. ¿Cuál? El look de entrecasa del ex Ministro de Economía, quien se vistió con medias 3/4 y sandalias.

Mirá los mejores memes que desató el peculiar "LavagnaStyle":

Embed - crooks Ustedes eran chicos pero hace unos días nos reíamos de las crocks#LavagnaStyle pic.twitter.com/VrQpY4I52B — silvio (@silviomargoni) 15 de enero de 2019

Embed - medias 3/4 Acá está la parte de abajo de la foto de los pibes Lavagna y Pichetto.

Quiere ser presidente usando sandalias con medias 3/4.

Por lo menos ponete unas crocs como Mau. pic.twitter.com/9FWWc4t5Ro — Dr. Victor Tutú ™ (@victorfyt) 15 de enero de 2019

Embed - porqué Las sandalias de Lavagna... Por que? pic.twitter.com/OaX2FJH7fD — ᑕOᖇᗩ ᗪE ᒪᗩᒍE (@CoraBarbiery) 15 de enero de 2019

Embed - vestido de etiqueta Roberto Lavagna se reunió en Cariló con Pichetto...y como vemos, lo recibió vestido de etiqueta y se ve que estaba apurado xq se puso las medias al revés... MEMORIA... se junta lo mismo de siempre queriéndose disfrazar de algo nuevo y distinto pic.twitter.com/cn6m1SBMsd — Sin fueros (@Republicana2019) 15 de enero de 2019

Embed - quien lo vistió Esta foto pierde elecciones en cualquier país del mundo. Pero quien los vistió a Lavagna? Duran Barba? pic.twitter.com/vbzDmximDK — Mariano (@OrwellGeorge) 15 de enero de 2019

