Jorge Taiana encabezará la lista bonaerense de Fuerza Patria e Itaí Hagman en Capital

En territorio bonaerense, Taiana estará acompañado por la exdiputada nacional Jimena López, del Frente Renovador, y el dirigente social Juan Grabois, referente del Frente Patria Grande y de los movimientos populares, quien ocupará el tercer lugar de la lista. También figuran la diputada nacional Vanesa Siley; el sindicalista bancario y legislador Sergio Palazzo; la senadora bonaerense Teresa García; el exsecretario de Derechos Humanos de la Nación Horacio Pietragalla Corti; la diputada nacional Agustina Propato y el abogado Hugo Moyano (h), hijo del histórico líder camionero.

La nómina provincial se completa con la legisladora Fernanda Díaz; el dirigente del Frente Renovador y actual director del Banco Provincia Sebastián Galmarini; la exsecretaria de Integración Socio Urbana Fernanda Miño; el diputado y referente docente Hugo Yasky; la militante feminista Marina Salzman y el exministro de Educación Nicolás Trotta.

Itaí Hagman en la Ciudad

En la Ciudad de Buenos Aires, en tanto, el referente de Patria Grande Itai Hagman encabezará la boleta en busca de renovar su banca, obtenida en 2019 bajo la alianza Frente de Todos. Su inclusión en el primer lugar fue interpretada como un gesto hacia el espacio de Grabois, que había mantenido tensiones con la conducción peronista respecto al rol de Massa dentro de la coalición opositora al presidente Javier Milei.

Hagman estará secundado por la exministra de Trabajo Kelly Olmos, el dirigente del PJ Santiago Roberto y la exlegisladora porteña Lucía Cámpora, en una lista que intenta condensar a los distintos sectores del justicialismo porteño.

Por último, en la Cámara Alta, todo indica que el presidente del PJ capitalino, Mariano Recalde, buscará renovar su banca como senador. Su principal rival sería la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, candidata de la lista libertaria.