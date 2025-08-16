Milei elogió la última película de Guillermo Francella

El mandatario aseguró que el film expone a los “progres caviar” y lo utilizó como disparador de un debate político que, según su visión, representa una pieza clave en la disputa cultural.

A pesar de tratarse de un día no laborable, la reunión se extendió por más de cuatro horas e incluyó la proyección de la película dirigida por Gastón Duprat y Mariano Cohn. Milei llegó a Balcarce 50 vestido con el mameluco de YPF que suele utilizar en la Quinta de Olivos, reforzando así el carácter performático de sus intervenciones públicas.

Embed HOMO ARGENTUM: DISONANCIA COGNITIVA EN EL CORAZÓN WOKE



La película de Guillermo Francella deja en evidencia muchos de los aspectos de la oscura e hipócrita agenda de los progres caviar (woke).



A su vez, cuanto mayor la cantidad de parásitos mentales dentro de la cabeza del… — Javier Milei (@JMilei) August 16, 2025

Elogios de Javier Milei a la película de Francella

En un mensaje en su cuenta de X, el Presidente Javier Milei afirmó que el film que protagoniza Guillermo Francella funciona como un “espejo” para la “agenda woke” y lanzó fuertes críticas a quienes cuestionaron la obra. Calificó a los detractores como un “ejército de zombies” y los tildó de “envidiosos, resentidos, mentirosos, hipócritas” e “ignorantes”.

Milei también subrayó que el éxito de la película duele a ciertos sectores porque no contó con financiamiento estatal, en una clara alusión al sistema de subsidios al cine argentino. Para el mandatario, ese aspecto deja en evidencia a varios artistas a quienes describió como “fracasados totales y absolutos”.

La segunda parte del encuentro se transformó en un verdadero “cine debate”. Milei propuso volver a ver escenas de la película y utilizarlas como referencia para analizar la coyuntura nacional. Ya días atrás, había compartido la proyección con legisladores aliados, consolidando así al film como un recurso narrativo para reforzar el discurso oficialista.