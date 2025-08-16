La Libertad Avanza definió en la CABA: Bullrich al Senado y Alejandro Fargosi en Diputados

A través de un comunicado, la alianza gobernante remarcó el perfil de sus postulantes: “Son hombres y mujeres dispuestos a dar la pelea. Porque no es momento de tibios, es momento de valientes”.

Para el Senado, Bullrich estará acompañada por el economista Agustín Monteverde en el segundo lugar, y Pilar Ramírez como suplente.

En cuanto a la lista de Diputados, después de Fargosi se ubicarán:

Patricia Holzman , directora ejecutiva de la Fundación Judaica.

Nicolás Emma , actual diputado que reemplazó a Javier Milei cuando asumió la Presidencia.

Sabrina Ajmechet, dirigente cercana a Bullrich.

Como parte del acuerdo con el PRO, en el quinto y sexto lugar figuran el ex funcionario macrista Fernando De Andreis y Antonela Giampieri, asesora del legislador porteño Darío Nieto, muy cercano a Mauricio Macri.

La configuración busca consolidar la presencia libertaria en el Congreso y ratificar la alianza con sectores del PRO.

El panorama de la oposición en CABA

El oficialismo no es el único que definió candidaturas en la Ciudad. En el peronismo porteño, el senador camporista Mariano Recalde irá por la reelección en la Cámara alta, mientras que el diputado del Frente Patria Grande, Itai Hagman, encabezará la lista para Diputados.

En tanto, el espacio Hagamos Futuro, integrado por varios partidos entre los que se encuentra el MID de Oscar Zago, presentó como principales referentes a Elisa Carrió (Coalición Cívica) y Graciela Ocaña, que será candidata a senadora. El ex jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta también forma parte del armado, y llevan a Hernán Reyes como primer candidato a diputado.

Otro frente que se prepara es Ciudadanos Unidos, el sello radical que une a Facundo Manes y Martín Lousteau. Manes encabezará la boleta para el Senado, acompañado por la politóloga Lourdes Puente, mientras que Lousteau, que culmina su mandato como senador, será candidato a diputado. Este espacio incluye al radicalismo, el GEN, el Partido Socialista y los gobernadores de Provincias Unidas.

Por su parte, Republicanos Unidos buscará mantener presencia en el Congreso con Ricardo López Murphy, que intentará renovar su banca de diputado. Para el Senado sorprendieron con la postulación del teniente general retirado Juan Martín Paleo.

Una campaña caliente en la Ciudad

Con estas definiciones, el escenario electoral porteño se ordena en torno a varias figuras de peso: Bullrich y Fargosi por LLA; Recalde y Hagman por el peronismo; Carrió, Ocaña y Larreta por Hagamos Futuro; Manes y Lousteau por el radicalismo; y López Murphy por Republicanos Unidos.

La Ciudad de Buenos Aires, históricamente clave en el reparto legislativo, se prepara para una campaña intensa en la que el oficialismo buscará consolidar su hegemonía y la oposición intentará recuperar terreno.