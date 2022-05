Milei le hizo un guiño a Macri: "Si él fuera el elegido, yo lo acompañaría"

Milei se refirió a esta posibilidad en el marco de los rumores que lo acercan a Juntos por el Cambio, algo que volvió a descartar por completo.

"Yo no voy a ir a Juntos por el Cambio. No me voy a mezclar con los colectivistas que son parte del fracaso argentino. Pero sí estoy dispuesto a recibir en las filas de La Libertad Avanza a los ‘halcones’, a personas como (Mauricio) Macri y (Patricia) Bullrich”, reconoció este martes en diálogo con CNN Radio.

En relación a las elecciones de 2023, Milei se refirió a un posible mal resultado del Frente de Todos: “Esa situación podría ser tremenda, porque podría llegarse a un ballotage entre La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio. Podríamos dejar tercero al kirchnerismo, y eso sería el principio del fin. Sería algo de lo que ya no podrían recuperarse. Estaríamos dando vuelta una página tan oscura de la historia y empezar a plantear las reformas pro mercado, que es lo que necesita este país para salir adelante”, dijo el legislador nacional.

Durante otro tramo de la entrevista, Milei volvió a manifestar su repudio contra el reciente comunicado de JxC, a través del cual lo catalogaron como “funcional al kirchnerismo” y le cerraron las puertas a su posible desembarco dentro de la coalición opositora. “Quieren pelear contra el kirchnerismo y una persona sola puede romper esa coalición. Habla de una debilidad enorme, o yo tengo un poder que lo desconozco”, opinó.

En el plano económico, aseguró que “el riesgo de una hiperinflación está. Dependerá de lo que ocurra con las demandas de dinero y un evento político muy complicado podría generarlo", advirtió.

"Argentina está a la deriva y si CFK sigue torpedeando el barco, podría ocurrir una salida de dinero y, en ese contexto, darse un fogonazo inflacionario", añadió.

"La política, en vez de ver el fracaso colosal al que nos llevó, está ocupada, en su mayoría, por los carguitos y no se dan cuentan de que la realidad se está llevando puesta la Argentina", concluyó.