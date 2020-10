Morales regala "llamas metralleta" y Kicillof plantea la educación al revés

Unos dìas después de que el diputado Luis Ameri fuera "renunciado" en tiempo récord tras distraerse en directo con los pechos de su novia durante una sesión en vivo del Congreso y a la vista de todos, dos hechos producidos por dos gobernadores -uno radical, del norte del país, y el otro peronista, del centro de la nación- se lucieron sin que casi nadie les reconociera la vocación por la polémica.

Llama metralleta 2.jpg

La "llama metralleta"

La semana comenzó con una de las más grandes decisiones de estado tomadas por el gobernador radical de Jujuy, Gerardo Morales, que si en algo ha sobresalido es en su mediocridad. La provincia está atravesada por el Covid 19 y la miseria creció más en su gestión, pero él está detrás de los grandes temas.

Sin una sola idea que derive en una acción tendiente a terminar con la pobreza de los jujeños y cuando el coronavirus arrasa en su territorio, a Morales se le ocurrió conjugar la defensa nacional con los camélidos y, asociado con los ilustres militares de un regimiento de montaña de la provincia, desarrollaron un arma que será el terror de los narcos y otros enemigos aún más peligrosos: la "llama metralleta".

Sí. Morales le donó 20 llamas al Grupo de Artillería 5 del Ejército Argentino, a las que se les colocaron sendas monturas donde se instalaron ametralladoras (ver la foto que ilustra esta columna). Si no fuera tan patético y una muestra monumental de la decadencia de los gobernantes y de las Fuerzas Armadas, sería cómico.

!Grande Morales! Seguí así. El pueblo espera los "guanacos misileros" y los "burros mortero". Y ya que estás, mandate otra ceremonia a la Pachamama como la que hiciste cuando te casaste. Quizás te ayude y mejores la imagen porque, de momento vas cabeza a cabeza con Mariano Arcioni, el desgobernador de Chubut.

Kicillof se agarra la cabeza.jpg Axel Kiciloff, creador del "pensamiento reversal"

Kicillof y su pensamiento reversal

Así como Edward de Bono definió el "pensamiento lateral" en su libro New Think: The Use of Lateral thinking (1967) como el método permite resolver los problemas de manera creativa, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel "el Chapulín" (por aquella frase de "No contaban con mi astucia") Kicillof creó y puso en ejecución el "pensamiento reversal", un método que consiste en pensar al revés de la lógica más elemental y que logra que a cada solución se le encuentren dos problemas.

!Chicos no vayan al colegio!

Kicillof (y seguramente su equipo creativo) se dieron cuenta que los adolescentes de la provincia no van al colegio desde marzo -tardan un poco para percibir la realidad pero cuando se tropiezan con ella no se quedan quietos- y decidieron revertir esa situación que embrutece a los educandos y, peor aún, no permite su socialización. A cualquier pedagogo de cuarta se le hubiese ocurrido limpiar bien las escuelas, aplicar medidas de bioseguridad, y dar clases con menos alumnos para ir retomando el proceso normal de educación paulatinamente. Pero Axel es brillante como su equipo y aplicó el "pensamiento reversal". Crearon el programa ATR que no significa A Todo Ritmo (de cumbia) sino Acompañamiento a las Trayectorias y la Revinculación, que consiste en que los chicos sigan en sus casas y que los docentes sean los que vayan a enseñarles a sus domicilios. Para ello, contrató docentes suplentes y estudiantes de distintos profesorados. Un total de 46 mil profesores "misioneros" más para unos 270 mil alumnos "caseros". ¡Grande Axel! La provincia te queda chica.

Image-1 (5).jpg CB Consultora - Rànking de Gobernadores de la Argentina - Septiembre de 2020 - Mariano Arcioni, el peor

El Señor Desgobernador de Chubut, Mariano Arcioni

Sin lugar a dudas, el escribano Mariano Arcioni dejará una página imborrable en la historia de los peores gobernadores de la Argentina. Afortunadamente para él, no llegan muchas noticias de Chubut a los medios nacionales y a las redes sociales. Su virus, el de la absoluta ineficiencia, todavía no se esparció.

Sus asesores de imagen -tiene varios y todos del mismo nivel que él- suelen decirle: "Estás primero en la tabla" de las encuestas. Esto es así porque aplican el "pensamiento reversal" de Kicillof, ya que siempre es el último en las encuestas (ver tabla)

Su administración -por llamar de algún modo a su gestión- debe tres meses de sueldos a los estatales. No logra que le responda su vicegobernador (que tiene un proyecto político propio), ni la mayoría de los intendentes de Chubut. Promete una ley de Minería que él no puede hacer votar y no responde a la prensa que, cada tanto, se acuerda de sus desaguisados y los exhibe.

Gracias a la pandemia y a la paciencia de los chubutenses, todavía está ocupando el sillón de gobernador provincial. Claro está que no lo usa para sentarse y conducir.