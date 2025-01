"Nisman fue asesinado por lo más oscuro del poder"

La comunicación se hizo a través de la cuenta en redes sociales de la Oficina del Presidente. Se indicó que ese espacio institucional "recuerda con vehemencia los 10 años del asesinato del Fiscal Federal de la UFI-AMIA, Alberto Nisman, en manos de lo más oscuro del poder".

En un comunicado, subrayó que el presidente Javier Milei "reafirma su compromiso de procurar que haya justicia para las víctimas del atentado a la AMIA".

"Un 18 de enero de 2015, el Fiscal se disponía a presentar ante el Congreso de la Nación los detalles de una denuncia que había realizado públicamente contra la entonces presidenta Cristina Kirchner y otros funcionarios", recordó la Oficina.

Además, en el aniversario de una década del fallecimiento del fiscal, sostuvo que "la denuncia los acusaba de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público en relación con su actuación para dejar impunes a los responsables del atentado terrorista a la AMIA".

Archivos desclasificados

Por otro lado, el ministro de Defensa, Luis Petri, destacó la decisión del Gobierno nacional de desclasificar los archivos sobre la muerte del fiscal federal.

"El presidente @JMilei tomó la decisión histórica de desclasificar archivos que permitirán profundizar la investigación por el crimen del fiscal Alberto Nisman", resaltó Petri.

En su cuenta de la red social X, sostuvo: "A 10 años de su muerte reafirmamos nuestro compromiso total para que se sepa la verdad, repudiamos una vez más el encubrimiento de los terroristas que atacaron la AMIA y el infame pacto con el estado terrorista de Irán".

Fue un suicidio

Del lado del kirchnerismo fue el senador nacional Oscar Parrilli, el encargado de fijar la posición del espacio y aseguró que es "una mentira insostenible" decir que fue un asesinato.

“Lo que estamos viendo es que se mató y están inventando un supuesto homicidio”, subrayó el legislador.

A su entender, la decisión judicial que asegura que se trató de un asesinato es “insostenible mentira”.

“Alguien dijo que se vuelve de cualquier lugar menos del ridículo. El aforismo parece hecho a medida para el juez Ercolini y el fiscal Taiano”, remarcó Parrilli en un mensaje en sus redes sociales.

Al cumplirse diez años de la muerte de Nisman, agregó: “¿Resulta que a Diego Lagomarsino, dueño y entregador del arma que provocó la muerte del fiscal –cuestión sobre la que no hay controversia porque está absolutamente probado– lo imputan como partícipe necesario del homicidio del fiscal Nisman? ¿Y no estuvo un solo día preso por semejante delito? Y ojo que no estoy pidiendo que lo metan preso, solo estoy señalando lo insostenible de la mentira”.

“Acá lo que estamos viendo es que fue un suicidio, que se mató y están inventando un supuesto homicidio”, indicó en declaraciones radiales.

“Todos los años aparecen sectores del macrismo, Patricia Bullrich, y del Poder Judicial, (Julián) Ercolini y (Eduardo) Taiano, instalando en la prensa que el fiscal fue asesinado, sin presentar ninguna prueba, indicio o elemento que les dé algo de verosimilitud”, afirmó Parrilli.