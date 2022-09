El canciller Santiago Cafiero participó de un evento del Core Group LGTBI "The Right to be Me" junto al secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken.

El canciller Santiago Cafiero participó de un evento del Core Group LGTBI "The Right to be Me” junto al secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, con el objetivo principal poner fin a la violencia y la discriminación basadas en la orientación sexual, la identidad y expresión de género, como así también el vínculo entre dicho objetivo y garantizar la plena participación igualitaria, efectiva y significativa de las personas LGBTI en los procesos de toma de decisiones.