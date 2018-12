El ex socio de Amado Boudou, también excarcelado, y el ex dueño de la imprenta Ciccone Calcográfica serán liberados por orden del Tribuna Oral Federal 4

El Tribunal Oral Federal 4 resolvió este jueves excarcelar al socio y amigo del ex vicepresidente Amado Boudou, José María Nuñez Carmona, y del ex dueño de la imprenta Ciccone Calcográfica, Nicolás Ciccone, porque sus condenas aún no están firmes, informaron fuentes judiciales.