"Voy a seguir defendiendo mi inocencia. Es un fallo de 400 páginas donde han tratado de escribir lo inescribible", subrayó Boudou en declaraciones a la prensa al salir en libertad, en referencia a su condena de cinco años y diez meses de prisión que recibió en agosto pasado.

A partir de ahora, Boudou deberá cumplir arresto domiciliario con la utilización de una tobillera electrónica, la que le permitirá a la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (Dapbve) supervisar su ubicación y desplazamiento. Puntualmente, el ex funcionario no podrá salir del país ni alejarse a más de 100 kilómetros de su casa.

9159-BOUDOU LIBERTAD .JPG NA/Damián Dopacio

La Dapbve también tiene como responsabilidad promover el acceso a los derechos de las personas que cumplen este tipo de arresto, brindando acompañamiento psicosocial a través de un equipo interdisciplinario, compuesto por psicólogos y trabajadores sociales.

El ex vicepresidente cuestionó también al ex integrante del TOF N°4 Pablo Bertuzzi, que ahora pasó a la Cámara Federal, y sostuvo que "obtuvo un ascenso a partir de sacar una sentencia que es totalmente arbitraria" en su contra por la venta de Ciccone.

"Durante el período previo, todo el cronograma de mi juicio tuvo que ver con la cuestión electoral y no judicial. Las pruebas que no nos dejaron aportar, que las usaron en la parte de instrucción, indican que la plata era de (Rául) Moneta", enfatizó.

Boudou habla con Victor Hugo tras recuperar la libertad

"En lo personal siento alegría, pero también no podemos estar felices porque muchos compañeros están detenidos sin causa. En Argentina hay presos políticos, hay un abuso de la prisión preventiva, hay empresarios con prisión preventiva, con una vara desigual, hay sindicalistas con prisión preventiva", resaltó Boudou.

Emocionado por su liberación y por poder pasar la Navidad con sus dos hijos y su pareja, el ex vice señaló: "Que sepan que no vamos a dejar de luchar por cada uno, no solo las prisiones preventivas sino por sentencias y condenas que van a quedar como ejemplos de arbitrariedad para los jóvenes que estudien abogacía".

9160-BOUDOU LIBERTAD .JPG NA/Damián Dopacio

Para solicitar la excarcelación, la defensa encabezada por los abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, había sostenido que la resolución adoptada por el juez Ariel Lijo despejaba las sospechas de que Boudou pudiera perjudicar la investigación y de que existiera peligro de fuga.

Sobre el ex funcionario pesa una condena de cinco años y 10 meses por los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública en la venta de ex Ciccone. Sin embargo, la sentencia no está firme porque la defensa apeló a la Cámara Federal de Casación Penal, por lo cual cuando la justicia revise lo decidido en el juicio oral, deberá resolver si confirma la condena a Boudou y la pena otorgada.

