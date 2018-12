“A eso de las 10 de la noche, como en un operativo comando, cinco hombres muy armados y con capuchas, en un procedimiento fuerte, grande, preparado… Mi hijo cruzaba desde enfrente… Tenía una cena familiar, estaba todo preparado. Parecía un operativo de guerra. Mis hijos los lucharon y algunos allegados a nuestra casa los detuvieron. Hubo tiros, tiraron tiros y lastimaron a una persona que es un militante, un compañero que está herido en este momento, luchando por su vida. Gracias a la virgen y a Dios que no hubo heridos familiares”, dijo el ex funcionario, que apuntó al actual intendente del partido, que quebró su predominio de varias décadas allí, Gustavo Menéndez.

ADEMÁS:

“Cuando yo fui intendente me ocupé personalmente de la inseguridad de mis vecinos y teníamos 50 patrulleros. Esto hoy es tierra de nadie. Menéndez no sólo no se ocupa sino que ha abandonado totalmente al pueblo de Merlo”, agregó el ex funcionario.

Raúl Othacehé 2.mp4

“Nosotros creemos… Ya nos han perseguido, nos vienen persiguiendo desde siempre. Yo no he interferido en absoluto en la política merlense. Nosotros creemos que ha sido un procedimiento “mandado”, que es un ataque de bandas específicamente mandado para amedrentarnos y hay un responsables político e institucional que es el intendente Menéndez. Yo considero que es un ataque político porque no es el primero y hermos recibido otros. Desde hace casi tres años le hecho llamadas y enviando cartas al ministro (Cristian) Ritondo diciéndole que él tenía que ocuparse de detener este tipo de agresiones a nosotros y a nuestros vecinos. Lo de esto (sic) fue brutal y es un hecho generalizado en Merlo para los opositores”, señaló Othacehé.