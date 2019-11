El presidente, al final, no mantendrá la medida del secretario de Salud. La resolución renueva el protocolo de 2015 y remarca que el aborto no es delito cuando existen motivos de salud

Que no, que sí, que no. Y, al final, que no. Después de dos días de idas y vueltas, el Gobierno decidió derogar la actualización del protocolo nacional para el aborto no punible. Después de tantas idas y vueltas, lo que no es claro es que pasará con Adolfo Rubinstein.