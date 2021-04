Pablo Avelluto amenazó por Twitter al Presidente

Con un tono nunca antes utilizado por el co-autor del libro "Primer Tiempo" del ex presidente Mauricio Macri, Avelluto señaló: "No tenemos miedo Alberto Fernández. Se acabó la paciencia de los mansos. Te metiste con la educación de nuestros hijos", y cerró con la frase "ni olvido ni perdón".

Embed No te tenemos miedo @alferdez. Se acabó la paciencia de los mansos. Te metiste con la educación de nuestros hijos. Ni olvido ni perdón. #ABRANLASESCUELAS — Pablo Avelluto (@pabloavelluto) April 20, 2021

El documental que reivindica la lucha armada

Precisamente, esa última frase (Ni olvido ni perdón) alude al filme documental del realizador y periodista Raimundo Gleyzer (1941-1976), quien fue secuestrado el 27 de mayo de 1976 y desde entonces permanece desaparecido.

A partir de la fuga de detenidos políticos del penal de Rawson en 1972 con apoyo externo de 25 guerrilleros, en la película se hace la defensa de la lucha armada como método de acceso al poder.

Por ello, dentro del mismo partido en el que milita Avelluto su tuit no cayó bien. Fuentes cercanas a la presidencia del PRO manifestaron su asombro por el tono del posteo habida cuenta de que el exfuncionario es un hombre mesurado.

"No nos gusta la suspensión de las clases, ni la gestión de Alberto Fernández -señaló un dirigente del PRO-, pero no debemos incitar a la violencia y menos reivindicando indirectamente a la guerrilla".

Primer Tiempo

Pablo Avelluto fue quien propuso al ex presidente Mauricio Macri que escribiera un libro como modo de reposicionamiento luego de su derrota en las elecciones de 2019. Incluso, él fue el responsable del título: "Primer Tiempo", que implica una metáfora futbolística sobre la posibilidad de un "segundo tiempo" o nuevo mandato presidencial para Macri.

Pese a que el libro fue lanzado a comienzos de marzo pasado, hasta el presente no fueron difundidas las cifras de ventas de la obra, por lo cual se puede suponer que no se trata de un "best seller".