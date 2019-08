Por otro lado, también salió otra columna en la que asegura que a los mercados le dio más miedo la reacción post elecciones del mandatario que los resultados.

ADEMÁS

Video: intentaron asaltarlas pero se resistieron a los golpes

El diario británico se preguntó que será ante esta situación post electoral. Uno de los que habló para el medio fue Gustavo Maragoni quien agregó: "El país necesita que el presidente actúe como presidente y no como candidato".

En este sentido, en esta primera columna llamada "Argentina elections: why investors believe Macri's time is up", el periódico destaca que el Gobierno de Mauricio Macri no anunció cambios en el gabinete en el rumbo de sus políticas. Por otro lado, analizaron que una brechca de más de 15 puntos parece insuperable.

Asimismo, en otra editorial, el Financial Times llamada " Los rivales políticos de Argentina deben enfrentar realidades económicas urgentes", el autor asegura que " Mauricio Macri, ha perdido contacto con la realidad, y eso puede haber asustado a los mercados aún más que la perspectiva del regreso de Cristina Fernández de Kirchner".