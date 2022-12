Para el Gobierno, hay "un proceso de descenso de la inflación"

"Entramos en un proceso de descenso de la inflación, lo notamos todos los que vamos al supermercado", aseguró la funcionaria en conferencia de prensa, justo en la jornada en la que el INDEC dará a conocer el valor inflacionario del mes de noviembre.

Sobre el posible viaje del presidente Alberto Fernández a mirar el domingo la final del Mundial de Qatar entre Argentina y Francia, Cerruti señaló que "no hay una decisión tomada" al respecto.

"Fútbol y política no se mezclan. No nos interesa mezclar, tiene que disfrutarlo la ciudadanía. El presidente tiene una buena relación con Macron (presidente de Francia) y han intercambiado chats previamente, pero no hay ninguna decisión tomada", dijo.

Embed

Sobre las elecciones de 2023, la portavoz afirmó que Alberto Fernández está decidido a que el Frente de Todos siga gobernando después de su mandato y se refirió también a la ausencia de gobernadores y funcionarios en el acto de ayer en el que se presentaron los logros en los tres años de Gobierno.

"Los funcionarios somo empleados, no nos pasamos listas, lo importante son las políticas que lleva adelante el presidente de la Nación. La relación con los gobernadores es fuerte, simbiótica, si crecen las provincias crecemos todos, no tenemos dudas ni preocupación sobre la relación con los gobernadores", aseguró.

Cerruti llamó también a continuar con el ciclo de crecimiento y redistribución de la riqueza.

"Nos ha pasado que hay ciclos en Argentina de crecimiento, de expansión y de disminución de la pobreza, donde después viene un gobierno neoliberal a tirar todo eso por atrás", señaló.

Y agregó: "Estamos en un ciclo que comienza a ser virtuoso de crecimiento y redistribución que es muy importante sostenerlo. Hoy la Argentina es notoriamente mejor que hace tres años atrás".